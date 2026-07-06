Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage tokom noći izvele masovan udar visokopreciznim oružjem po objektima na teritoriji Ukrajine, navodeći da je napad usledio kao odgovor na, kako tvrdi Moskva, terorističke udare kijevskog režima na civilnu infrastrukturu unutar Rusije.

Prema podacima ruskog vojnog resora, mete su bili objekti ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, energetska postrojenja u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojni aerodromi u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Ukrajinski vojni kanali, prema navodima ruskih izvora, već su ovaj napad opisali kao jedan od najtežih za Kijev, uz tvrdnju da lokalna protivvazdušna odbrana nije uspela da presretne nijednu balističku raketu niti hipersonični „Cirkon“.

Glavni udar pao na Kijev i oblast

Najveća šteta, prema tim navodima, zabeležena je u Kijevu i Kijevskoj oblasti, gde je pogođen čitav niz strateških odbrambenih preduzeća.

Na Žuljanskom zavodu „Vizar“, za koji ruski izvori tvrde da je proizvodio rakete „Neptun“ i komponente za protivvazdušnu odbranu, posle pogotka je počela snažna sekundarna detonacija. Takve eksplozije obično ukazuju na prisustvo eksplozivnih materijala, raketnih delova, municije ili skladištenih komponenti koje se aktiviraju nakon prvog udara.

Ozbiljna razaranja, prema istim informacijama, zabeležena su i na fabrici instrumentacije „Kvant“, kao i u brodogradilištu „Kuznica na Ribalskom“, koje je izvršavalo vojne narudžbine, proizvodilo vojne čamce i sklapalo udarne bespilotne čamce.

Pogođeni su i pogoni fabrika „Kijev-71“, „Burevestnik“ i „Generator“, za koje se navodi da su proizvodile dronove različitog dometa. Na udaru su bile i lokacije kompanije „Ukr armo teh“, gde su, prema ruskim tvrdnjama, sklapana oklopna vozila.

Uništena baza goriva u Višnjevom

Pored vojnih pogona, rakete su pogodile i veliku bazu goriva i maziva u Višnjevom, odakle su, prema ruskim izvorima, išle hitne isporuke benzina i dizela za Oružane snage Ukrajine (OSU) na prvu liniju fronta.

Upravo taj deo napada ima direktan logistički značaj. Gorivo je jedan od ključnih resursa za održavanje borbenih dejstava, transport, evakuaciju, prebacivanje rezervi i rad vojne tehnike. Udar na takvu bazu nije samo udar na skladište, već na sposobnost da se jedinice na frontu brzo snabdevaju.

Pogoci su zabeleženi i na fabrici „Rošen“, kao i na objektima energetske infrastrukture — Kijevskoj hidroelektrani, Termoelektrani 5 i Termoelektrani 6. Posle udara u gradu su počeli prekidi u snabdevanju strujom i vodom.