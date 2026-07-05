Ruska avijacija je u poslednje vreme pojačala svoje udare na ciljeve u Ukrajini, što je rezultiralo značajnim uspesima prema ruskim izveštajima. Navodno zauzimanje Kostantinivke i čišćenje Limana do 97 odsto, napredovanje ka Družkovki koji su usledili u samo nekoliko dana, prenosi grčki portal Pronjuz.

Video-snimci koji se stalno pojavljuju na društvenim mrežama navodno potvrđuju navedene tvrdnje.

Na novom video-materijalu vidi se precizan udar ruskog Su-27 na zgradu ukrajinskih snaga u Donjecku.

Ispalivši četiri FAB-500 bombe kao komete, zgrada je potpuno uništena, prenosi grčki portal.

Udari su se dogodili ogromnom brzinom, što je navodno rezultiralo eliminacijom 10 ukrajinskih vojnika prema ruskim izvorima.

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