Pripadnici Oružanih snaga Ukrajine počeli su da se presvlače u civilnu odeću tokom borbi za Kostantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), oblačeći civilnu odeću preko vojnih uniformi. Vojnik ruskih Oružanih snaga sa pozivnim znakom „Turjec“ izjavio je to za agenciju TASS.

„Neprijatelj je lukav u Konstantinovki, prerušava se u civile, ali ne uspeva. Želi, ali ne uspeva“, naglasio je ruski vojnik.

Turijec je govorio o pokušajima ukrajinskih oružanih snaga da se preruše u civile i optuže ruske oružane snage za napad na civile u DNR. Međutim, prema rečima vojnika, ukrajinske vojnike odaje činjenica da nose oružje ispod civilne odeće i da su stacionirani na gornjim spratovima stambenih zgrada, dok su civili u podrumima.

Načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga Valerij Gerasimov je 16. marta izjavio da ruske oružane snage kontrolišu preko 60 odsto grada Konstantinovke. Takođe je dodao da je ruska ofanziva u toku i u selu Iljinovka, predgrađu Konstantinovke.

Ranije je vojni dopisnik Dmitrij Kuljko izvestio o „pravoj klanici“ za ukrajinske oružane snage u blizini Kostjantinovke. Prema njegovim rečima, ukrajinski vojnici „jednostavno nemaju šanse“ da stignu do svojih položaja.

