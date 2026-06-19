Za većinu svetskih medija glavna tema pete godine sukoba između Rusije i Ukrajine postali su napadi dronovima i razmena udara dugog dometa. Međutim, prema analizi ruskog publiciste Sergeja Poletajeva objavljenoj na RT-u, upravo takav fokus skreće pažnju sa onoga što se, kako tvrdi, zaista dešava na bojištu.

Prema njegovoj oceni, sudbina sukoba neće biti odlučena spektakularnim snimcima dronova, već sposobnošću jedne strane da održi linije fronta. Vojska koja prva izgubi mogućnost da drži položaje, izgubiće rat.

Poletajev navodi da ruske snage trenutno istovremeno sprovode nekoliko velikih operacija, a posebno izdvaja pravac Konstantinovka-Kramatorsk, koji smatra ključnim za dalji tok sukoba.

Posebnu pažnju posvećuje Limanu, gde su, prema njegovim navodima, borbe ušle u završnu fazu. On tvrdi da su ruske snage sredinom juna stigle do centra grada i da je uništen most preko Severskog Donjeca, što je dodatno otežalo snabdevanje ukrajinskih jedinica.

Autor navodi da se istovremeno vode teške borbe na pravcu Raj-Aleksandrovka, gde je teren izuzetno složen zbog krečnjačkih uzvišenja i kanala Severski Donjec–Donbas. Uprkos tome, ruske jedinice, prema njegovim tvrdnjama, nastavljaju napredovanje.

Jedan od najvažnijih ciljeva, prema ovoj analizi, jeste Konstantinovka. Poletajev tvrdi da ruska vojska ne pokušava da zauzme grad frontalnim napadom, već da ga postepeno opkoli i preseče glavne linije snabdevanja.

On ocenjuje da su višemesečne borbe iscrpele ukrajinske snage i da su brojni pokušaji kontranapada propali, zbog čega je odbrana na pojedinim delovima fronta počela da popušta.

Prema njegovim navodima, slična taktika već je primenjena u drugim gradovima, gde je glavni cilj bio presecanje komunikacija i stvaranje uslova za postepeno slabljenje garnizona.

Poletajev smatra da je upravo zbog takvih događaja pažnja javnosti sve više usmerena na napade dronovima i raketne udare, dok se ključni procesi odvijaju daleko od kamera.

Istovremeno, ukrajinska strana nastavlja da naglašava značaj napada duboko iza linija fronta, dok zapadni mediji i dalje veliku pažnju posvećuju upravo tim operacijama.

Rat, međutim, prema oceni autora, neće biti odlučen dalekometnim udarima, već isključivo događajima na samom frontu.