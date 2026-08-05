Ovaj bračni par, inače penzionisani učitelji iz Sirakuze u američkoj saveznoj državi Njujork, rešili su da zauvek napuste SAD i presele se u Italiju.

Odluka je pala u Veneciji

„Bili smo na Trgu Svetog Marka kada je jedan kvartet počeo da svira italijansku pesmu Malafemmina“, prisetio se Toni, čiji su otac i deda poreklom iz sela Toko da Kazaurija u regiji Abruco.

„Oči su mi se napunile suzama, jer je moj otac svake nedelje za porodični ručak puštao italijanske ploče i pevao tu pesmu mojoj majci.“

Frensinina majka poticala je iz Napulja, pa su oboje želeli da se ponovo povežu sa svojim italijanskim korenima.

Nedugo zatim počeli su da traže kuću i naišli na oglas američkog bračnog para koji vodi agenciju za nekretnine u Kalabriji.

U novembru 2023. kupili su kuću od oko 140 kvadratnih metara sa tri spavaće sobe, trpezarijom i garderoberom za 150.000 evra.

„Drugi put smo te godine doputovali u Italiju, dali ponudu za kuću, za samo tri sata dobili vize u SAD, prodali naš dom, spakovali stvari i u decembru se preselili“, kaže Toni.

Renovirali kuću iz snova

Kako bi ubrzali dobijanje dozvole za boravak, angažovali su advokata i dobili vizu za rezidente sa pasivnim prihodima.

Za Skaleu su se odlučili zbog opuštenog načina života, pogleda na more, sporijeg tempa, odličnih restorana i gostoljubivih ljudi.

Iako je kuća bila useljiva, odlučili su da je potpuno renoviraju. Uložili su dodatnih 80.000 evra u nove pločice, vodovodne i električne instalacije, dva kupatila, kuhinju, vrata, prozore i komarnike.

Za vreme radova živeli su u iznajmljenom stanu u blizini, a renoviranje je završeno za četiri meseca.

„Sličnu kuću u Americi gotovo da ne bismo mogli da priuštimo. Nekretnina na obali Kalifornije ili bilo gde uz istočnu obalu sa pogledom na more koštala bi između milion i dva miliona dolara“, kaže Toni.

To je bio pravi izbor

Toni podseća da su njegov otac i deda 1938. godine napustili Italiju kako bi pronašli bolji život u Americi.

„Osamdeset šest godina kasnije ja živim u Italiji i uživam u boljem životu.“

Prijatelji su ga, kaže, pitali da li je imao hrabrosti da se u 74. godini preseli u drugu državu. „Odgovaram im da je mnogo veću hrabrost imao moj otac i deda, koji su osam nedelja putovali brodom bez kuće, posla, novca i ikakvih sigurnih izgleda. U današnje vreme ovo je samo promena životnog stila, a za nas je to bio pravi izbor.“

Troškovi su im manji za skoro 3.000 dolara mesečno

Jedno od najvećih iznenađenja za njih bili su znatno niži životni troškovi.

Od kada su se trajno preselili u Italiju, mesečno štede gotovo 3.000 dolara, odnosno oko 36.000 dolara godišnje. Danas njih dvoje zajedno troše oko 1.200 dolara mesečno.

„U tih 1.200 dolara uračunati su i odlasci u restoran dva do tri puta nedeljno, uz bocu vina. Svaki izlazak nas košta između 50 i 70 dolara, što mesečno iznosi oko 400 do 500 dolara“, objašnjava Toni.

Internet plaćaju oko 40 evra mesečno, dok računi za mobilne telefone ne prelaze 20 evra.Računi za struju i vodu iznose oko 200 evra mesečno, a gas oko 75 evra.

U Americi su samo za hipoteku izdvajali 1.500 dolara

Pre preseljenja u Italiju, samo rata za hipoteku njihove kuće iznosila je 1.500 dolara mesečno.

Toni je za članstvo u golf klubu, obroke i korišćenje golf vozila izdvajao još oko 1.200 dolara mesečno.

Plaćali su oko 200 dolara za televizijske usluge, 180 dolara za internet, oko 265 dolara za tri mobilna telefona, kao i troškove održavanja dva automobila.

„Pre odlaska iz SAD naši mesečni troškovi iznosili su između 4.800 i 5.000 dolara. Danas u Italiji živimo za oko 3.000 dolara manje svakog meseca“, kaže Toni.

Novi život posle penzije

Bračni par se prvi put selio nakon penzionisanja 2006. godine, kada su iz Sirakuze otišli u golf zajednicu u Pajnherstu u Severnoj Karolini, u potrazi za toplijom klimom.

„Obožavali smo život tamo, ali je posle 18 godina mirna golf zajednica postala previše razvijena i izgubila je šarm koji nas je privukao.“

Toni bi voleo da dobije italijansko državljanstvo, piše CNN.