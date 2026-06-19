Tokom letnjih vrućina mnogi instinktivno širom otvaraju sve prozore u stanu, verujući da će tako rashladiti prostor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika često pravi kontraefekat i dodatno zagreva dom.

Kako temperature ponovo rastu, eksperti otkrivaju jednostavan i potpuno besplatan trik koji može pomoći da stan ostane prijatno rashlađen i manje zagušljiv.

Najveća greška koju mnogi prave jeste otvaranje prozora usred najtoplijeg dela dana. Tada vreli spoljašnji vazduh ulazi u prostor i dodatno podiže temperaturu u stanu.

Prava strategija je mnogo jednostavnija.

Prozore je najbolje otvarati rano ujutru ili kasno uveče, kada je spoljašnja temperatura niža. Još bolji efekat postiže se ako otvorite prozore na suprotnim stranama stana, jer se tako stvara prirodan protok vazduha.

Ako stan ima prozore samo na jednoj strani, rešenje može biti otvaranje unutrašnjih vrata i korišćenje ventilatora kako bi vazduh lakše cirkulisao.

Stručnjaci savetuju i da tokom dana zatvorite prostorije koje ne koristite, kako biste rashlađivali samo delove doma u kojima boravite.

Dodatno, spuštene roletne, zatvorene zavese i navučene draperije tokom najtoplijeg dela dana mogu značajno smanjiti zagrevanje prostora.

Posebno je važno iskoristiti i činjenicu da se topao vazduh prirodno podiže. Ako imate krovne prozore, tavanske otvore ili ventilaciju pri vrhu stana, otvorite ih kako bi vreo vazduh lakše izašao napolje.

Ponekad je dovoljno promeniti samo jednu naviku da biste u domu imali nekoliko stepeni nižu temperaturu - bez klime i dodatnih troškova.