Najvažnije:

Ukrajina izvela najveći napad dronovima na Moskvu u poslednje dve godine.

U napadu pogođena Moskovska rafinerija nafte, nakon čega je izbio požar.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio da će Moskva nastaviti redovne udare na ciljeve u Ukrajini važne za borbenu gotovost.

Kijev najavio nastavak napada na rusku teritoriju, uz obrazloženje da time primorava Rusiju na mir.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov pohvalio ruske akcije u Donjeckoj oblasti.

Belorusija uputila protestnu notu Ukrajini zbog napada dronom na autobus sa beloruskim državljanima.

Volodimir Zelenski razgovarao sa američkim i francuskim predsednikom nakon samita G7, ocenivši razgovor kao veoma važan.

Rat u Ukrajini jedna od glavnih tema samita EU u Briselu, gde se raspravlja o pomoći Kijevu, mirovnim inicijativama i evropskim integracijama Ukrajine.

Lideri svih 27 članica EU jednoglasno produžili sankcije Rusiji za još godinu dana.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta uspostavio diplomatski kontakt sa Rusijom.

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Bombardovani Harkov i Dnjepar

Rusija je pokrenula odmazdne napade na Ukrajinu, a navođenim bombama FAB-500 su, kako se navodi, uništene privremene ukrajinske vojne položaje u Harkovskoj i Dnjeparskoj oblasti.

Najmanje šest osoba povređeno u ruskom napadu na Harkov

Najmanje šest osoba, uključujući troje dece, povređeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na severoistoku Ukrajine, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov.

On je objavio na Telegramu da je u napadu oštećeno više od 40 kuća, kao i jedno skladište, preneo je Ukrinform.

Terehov je naveo da je izbio požar kao posledica napada. Rekao je da su službe za hitne slučajeve na licu mesta.

Moskovljani se žale na crnu kišu nakon najvećeg ukrajinskog napada na rafineriju nafte

Čestice crnog ulja pale su na deo Moskve nakon što je rafinerija pogođena tokom najvećeg ukrajinskog napada od početka rata velikih razmera, a blizu 200 dronova ispaljeno je prema ruskoj prestonici.

Stubovi gustog dima dizali su se visoko u nebo, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, prema rečima lokalnog guvernera Andreja Vorobjova.

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su za BBC da je sitna kiša ostavila „neprijatne crne mrlje“ na njihovoj odeći.

Lideri EU stižu na samit Evropskog saveta

Lideri EU stižu na samit Evropskog saveta o Ukrajini, konkurentnosti i sledećem budžetu EU (ili „višegodišnjem finansijskom okviru“ na žargonu EU).

Poljski Donald Tusk je među prvima koji je stigao i razgovarao sa novinarima i naglašava izglede da Poljska vidi stalno raspoređivanje američkih trupa na svojoj teritoriji.

On kaže da predlog izgleda napreduje brže nego što je očekivao i da su stvari „na pravom putu“, iako još uvek nije doneta konačna odluka.

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