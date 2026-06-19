Zvuči kao ideja iz romantične komedije sa primesama naučne fantastike, ali japanska kompanija za donji veš Ravijour pre nekoliko godina predstavila je proizvod koji je izazvao veliku pažnju širom sveta – pametni brushalter koji se sam otkopčava kada proceni da je korisnica zaljubljena.

Nazvan „True Love Tester“ (Tester prave ljubavi), ovaj neobični komad donjeg veša opremljen je senzorima koji prate rad srca i povezani su sa mobilnom aplikacijom putem Bluetooth veze. Njegov zadatak je da analizira fiziološke reakcije tela i proceni da li osoba doživljava ono što sistem prepoznaje kao „iskreno romantično uzbuđenje“.

Kako funkcioniše „Tester prave ljubavi“?

U uređaj su ugrađeni senzori koji registruju promene u srčanom ritmu povezane sa aktivnošću nadbubrežne srži, dela nadbubrežne žlezde koji luči hormone poznate kao kateholamini.

Ove supstance utiču na autonomni nervni sistem i mogu dovesti do ubrzanog rada srca u trenucima emocionalnog uzbuđenja.

Prikupljeni podaci šalju se aplikaciji na telefonu, gde poseban algoritam analizira promene srčanog ritma i izračunava takozvani „True Love Rate“, odnosno procenjeni nivo zaljubljenosti.

Kada izračunata vrednost pređe unapred definisani prag, aktivira se mehanizam za otkopčavanje i brushalter se automatski otvara.

Ne reaguje na fizičku aktivnost

Jedna od zanimljivijih karakteristika sistema jeste tvrdnja proizvođača da uređaj ne reaguje na ubrzan rad srca izazvan fizičkim naporom.

Prema dostupnim informacijama, senzori su razvijeni tako da razlikuju povećanje broja otkucaja srca nastalo usled hodanja, trčanja ili vežbanja od onog koje je povezano sa emocionalnim reakcijama.

Upravo na toj razlici zasniva se čitav koncept ovog neobičnog proizvoda.

Tehnologija koja je podelila javnost

Iako je predstavljen pre više godina, „True Love Tester“ i dalje privlači pažnju zbog svoje nesvakidašnje ideje.

Kombinacija nosive tehnologije, biometrijskih senzora i mobilne aplikacije svrstala ga je među najneobičnije proizvode u svetu donjeg veša. Ideja da tehnologija može da prepozna trenutak zaljubljenosti kroz reakcije organizma izazvala je brojne komentare i rasprave.

Reakcije javnosti bile su očekivano podeljene. Dok su jedni smatrali da je reč o zanimljivom koraku ka budućnosti pametne odeće i nosivih uređaja, drugi su ocenili da je koncept nepotrebno komplikovan i teško primenljiv u svakodnevnom životu.

Pojedini kritičari isticali su da proizvod više podseća na zaplet iz naučnofantastičnog filma nego na tehnologiju namenjenu širokoj upotrebi, ali upravo je ta nesvakidašnja ideja razlog zbog kojeg se o njemu govori i godinama nakon predstavljanja.