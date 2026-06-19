Suđenje Ivani (33), koja se tereti za teško ubistvo s predumišljajem, nastavljeno je pred Specijalizovanim krivičnim sudom u Pezinoku. Prema optužnici, njoj preti kazna od 25 godina zatvora do doživotne robije.

Tragedija se dogodila 19. avgusta 2025. godine u naselju Ružinov u Bratislavi. Nakon dojave o požaru, vatrogasci su u kupatilu pronašli tela dvogodišnjeg dečaka Bele i petogodišnje devojčice Melanije.

Prema navodima tužilaštva, žena je decu namamila u kupatilo pod izgovorom da će se zajedno kupati. Optužnica navodi da je najpre pokušala da ih usmrti pomoću uključenog fena za kosu, ali da taj pokušaj nije uspeo. Nakon toga je, prema navodima istrage, oboma držala glave pod vodom sve dok nisu prestali da daju znake života.

Istražitelji smatraju da je planirala da izvrši samoubistvo zajedno sa decom kako bi njen partner po povratku kući pronašao sva tri tela. Međutim, prema spisima predmeta, nije uspela da se ubije ni utapanjem, niti pokušajem izazivanja strujnog udara.

Nakon toga je zapalila stan, ali je zbog gustog dima izašla napolje i otišla do obližnjeg bistroa, gde je zatražila vodu i pozvala hitne službe.

Tužilaštvo smatra da je motiv zločina bila osveta partneru, jer se optužena navodno plašila da bi posle razvoda otac mogao da dobije starateljstvo nad decom.

Na poslednjem ročištu svedočila je psihijatar Denisa Mesarošova, koja je navela da je kod optužene dijagnostikovan rekurentni depresivni poremećaj umerenog stepena, uz izražene poremećaje ličnosti.

Prema njenim rečima, žena se u vreme zločina nalazila u stanju jake anksioznosti i teške psihičke patnje, što je dovelo do smanjene sposobnosti kontrole postupaka, ali nije dovelo u pitanje njenu krivičnu odgovornost.

Suđenje će biti nastavljeno izvođenjem novih dokaza i saslušanjem preostalih svedoka.