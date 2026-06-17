Istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KMIS) pokazuje da u Ukrajini raste broj građana koji smatraju da je neophodno temeljno "resetovanje" centralne vlasti, a dve trećine ispitanih podržava promenu predsedničke strukture nakon završetka rata.

Prema rezultatima ankete, čak 88 odsto građana veruje da je potrebna promena na barem jednom nivou državne vlasti, dok je pre tri godine taj stav delilo 73 odsto ispitanika, prenosi RBK Ukrajina. Nasuprot tome, samo 5 odsto ispitanika smatra da promene nisu potrebne, dok je 2023. takvih bilo 19 odsto.

Najizraženija je podrška promeni sastava parlamenta - 83 odsto ispitanih smatra da bi njegov sastav trebalo "resetovati". Promenu vlade podržava 74 odsto građana, dok 67 odsto ispitanika smatra da bi trebalo da dođe i do promene predsednika.

Poređenja radi, u maju 2023. godine promenu parlamenta podržavalo je 69 odsto građana, promenu vlade 47 odsto, a promenu predsednika svega 23 odsto.

Posebno su izražene razlike u stavovima prema predsedniku: među građanima koji navode da mu "uopšte ne veruju" čak 97 odsto podržava promenu vlasti. S druge strane, među onima koji kažu da mu "potpuno veruju" za promene se izjasnilo 33 odsto ispitanika.

Istraživanje je sprovedeno od 7. maja do 3. juna telefonskim putem na uzorku od 1.000 punoletnih građana koji žive na teritorijama pod kontrolom ukrajinskih vlasti, uz statističku grešku do 4,1 odsto.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski ranije je poručio da održavanje izbora u ovom trenutku nije moguće bez prekida vatre i obezbeđivanja bezbednih uslova za glasanje. Takođe je apelovao na međunarodne partnere da pomognu u obnovi i zaštiti infrastrukture potrebne za sprovođenje izbornog procesa.





