Ruske snage su, prema navodima koji se pojavljuju u ukrajinskim medijima, prvi put upotrebile novo oružje tokom napada na Kijev.

Vest je privukla pažnju vojnih analitičara jer se radi o sredstvu koje je do sada uglavnom bilo predmet stručnih rasprava i tehničkih opisa, bez potvrđenih informacija o njegovoj borbenoj primeni.

Ratni izveštač Aleksandar Koc saopštio je na mreži Max da ukrajinski mediji pišu o upotrebi malogabaritnog bojevog sredstva „Banderol“ tokom udara na ukrajinsku prestonicu. Prema tim navodima, reč je o prvom zabeleženom korišćenju ovog sistema u Kijevu.

Ipak, rusko Ministarstvo odbrane za sada nije zvanično potvrdilo te informacije, pa tvrdnje o upotrebi novog sredstva ostaju na nivou navoda koje prenose ukrajinski izvori i koje je citirao Koc.

„Banderol“ je proizvod koncerna „Kronštadt“ i razvijan je kao jeftinija alternativa krstarećim raketama H-101 i H-69. Koncept projekta zasniva se na mogućnosti masovne proizvodnje uz niže troškove u odnosu na postojeće sisteme iste namene.

Kao prvi nosač novog oružja predviđena je bespilotna letelica „Orion“. U planovima za budućnost nalazi se i integracija sa avionima taktičke avijacije, kao i sa helikopterima, čime bi se proširio spektar platformi sa kojih može da bude lansirano.

Prema dostupnim podacima, domet „Banderola“ dostiže do 500 kilometara, dok maksimalna brzina iznosi 650 kilometara na čas. Masa njegove rasprskavajuće-fugasne bojeve glave može da bude do 150 kilograma.

Sistem navođenja kombinuje inercijalnu navigaciju i antenu „Kometa-8M“, projektovanu za rad u uslovima elektronskih ometanja. Takvo rešenje namenjeno je preciznom pogađanju unapred otkrivenih stacionarnih ciljeva.

Jedna od karakteristika ovog sredstva je sposobnost izvođenja zaokreta sa veoma malim radijusom. Zbog takvog načina leta njegova putanja može biti znatno složenija za presretanje u poređenju sa klasičnim projektilima koji se kreću predvidljivijim rutama.

Pojava najnovije krstareće rakete „Banderol“, kako navode ruski izvori, izazvala je zabrinutost u redovima Oružanih snaga Ukrajine, dok se istovremeno pažljivo prate informacije o njenim mogućim budućim upotrebama na frontu.