U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su dve, a ranjeno je 16 osoba, uključujući medicinske radnike, spasioce i policajce, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo na Telegramu.

"U utorak 16. juna 2026. godine ruska vojska je ponovo napala naselja u Hersonskoj oblasti artiljerijom, raketnim projektilima i dronovima različitih tipova. Poginule su dve osobe, a 16 je povređeno", navodi se u izveštaju Hresonskog tužilaštva, prenosi Ukrinform.

U selu Virivka poginuo je civil koji se nalazio na ulici u trenutku napada ruskog drona, a još jedna osoba je poginula u Hersonu kada je dron pogodio minibus.

Dvojica policajca i 11 civila je povređeno u Hersonu u drugom napadu dronovima, a među njima su i medicinski radnici i jedan spasilac.