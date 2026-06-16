Nema ništa lepše od sveže nalakiranih noktiju, ali mnoge žene već nakon dan ili dva primete da lak počinje da puca i da se ljušti. Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu značajno produžiti trajanje manikira, bez obzira na to koji lak koristite.

Stručnjaci ističu da postojanost manikira ne zavisi samo od kvaliteta laka, već i od pravilne pripreme noktiju i načina nanošenja.

Sve počinje dobrom pripremom noktiju

Pre nego što nanesete lak, važno je da nokte dobro očistite. Čak i kada na njima nema starog laka, preporučuje se da površinu prebrišete acetonom.

Na taj način uklanjaju se prirodna ulja i masnoće koje mogu sprečiti lak da se pravilno veže za nokat. Upravo su nevidljivi tragovi masnoće često razlog zbog kojeg lak počinje brzo da se podiže i puca.

Izbegavajte vodu pre lakiranja

Ako ste neposredno pre manikira prali sudove, tuširali se ili dugo držali ruke u vodi, možda nesvesno skraćujete trajanje laka.

Nokti upijaju vodu i privremeno se šire. Kada se osuše i vrate u prvobitni oblik, lak može da popuca ili da počne da se odvaja od površine nokta.

Zato stručnjaci savetuju da kontakt sa vodom svedete na minimum neposredno pre lakiranja.

Ne preskačite turpijanje

Neravna površina nokta otežava ravnomerno nanošenje laka i povećava mogućnost njegovog oštećenja.

Blago turpijanje i zaglađivanje noktiju pomažu da lak bolje prijanja i duže ostane postojan. Istovremeno se uklanja i deo prirodnih masnoća koje mogu uticati na trajnost manikira.

Stari lakovi često kvare rezultat

Lakovi koji dugo stoje otvoreni menjaju svoju strukturu. Postaju gušći, teže se nanose i često stvaraju grudvice koje kasnije dovode do pucanja manikira.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da ne koristite lakove starije od godinu dana, naročito ako su promenili gustinu ili teksturu.

Takođe, bočicu nije potrebno snažno mućkati. Tako nastaju mehurići vazduha koji mogu pokvariti završni izgled noktiju. Mnogo je bolje lagano okrenuti bočicu između dlanova.

Bazni lak je ključ dugotrajnog manikira

Jedna od najčešćih grešaka jeste preskakanje baznog laka kako bi se uštedelo vreme.

Međutim, bazni lak štiti nokte od pigmentacije, zaglađuje površinu i omogućava bolje prijanjanje boje. Zahvaljujući njemu, manikir može trajati znatno duže.

Tanke slojeve lakše je sačuvati

Debeli slojevi laka možda deluju praktično, ali upravo oni najčešće pucaju.

Mnogo bolje rezultate daju dva ili tri tanka sloja laka, uz dovoljno vremena za sušenje između svakog nanošenja. Idealno je sačekati između pet i deset minuta pre nego što nanesete sledeći sloj.

Na taj način lak se ravnomerno suši i postaje otporniji na oštećenja.

Ne zaboravite vrh nokta

Profesionalni manikiri koriste jednostavan trik koji može značajno produžiti trajanje laka.

Prilikom nanošenja boje, četkicom pređite i preko samog vrha nokta. Upravo na tom mestu najčešće počinje ljuštenje, pa dodatni sloj zaštite može napraviti veliku razliku.

Završni sloj čuva boju i sjaj

Nakon nanošenja laka obavezno stavite nadlak. On štiti boju, daje dodatni sjaj i smanjuje mogućnost oštećenja.

Važno je da ga nanosite samo na nokat. Ukoliko dospe na kožu ili zanoktice, lak može početi da se podiže i odvaja.

Za još bolju postojanost stručnjaci savetuju da sloj nadlaka obnavljate svaka dva dana.

Rukavice produžavaju vek manikira

Iako je nemoguće potpuno izbeći kontakt sa vodom, zaštitne rukavice mogu pomoći da manikir ostane uredan mnogo duže.

Prilikom pranja sudova ili korišćenja jakih sredstava za čišćenje, rukavice štite nokte od vlage i hemikalija koje ubrzavaju ljuštenje laka.

Uz nekoliko jednostavnih navika, vaš manikir može ostati sjajan i uredan danima duže nego što ste navikli.