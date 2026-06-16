Ruski umetnik, muzičar i bloger Semjon Skrepecki (44), poznat po kritikama na račun ruskog predsednika Vladimira Putina i rata u Ukrajini, ubijen je u ponedeljak u gradu Bjala Podlaska na istoku Poljske, blizu granice sa Belorusijom, saopštili su poljski zvaničnici.

Prema navodima tužilaštva, Skrepecki, čije je pravo ime bilo Robert Kuzovkov, ubijen je na parkingu kada je nepoznati napadač ispalio više hitaca iz pištolja.

Tužilac Marćin Kozak je rekao da je "neidentifikovani muškarac ispalio tri hica iz pištolja u žrtvu".

"Dok je čovek padao, počinilac mu je prišao i ispalio još dva hica iz neposredne blizine. Obdukcijom je utvrđeno pet ulaznih i dve izlazne rane u predelu glave i grudnog koša", dodao je on, prenosi TVP World.

Tužilac je naveo da je žrtva "bila angažovana u umetničkim aktivnostima kroz koje je javno kritikovala postupke ruskih vlasti". Policija je privela dvojicu državljana Belorusije, starosti 33 i 37 godina, u blizini beloruskog konzulata u tom gradu. Njihova eventualna povezanost sa zločinom se ispituje, ali za sada protiv njih nisu podignute optužnice.

Skrepecki je poslednjih godina živeo u Poljskoj, a bio je poznat po performansima u kojima je ismevao Putina, kritikovao rusku invaziju na Ukrajinu i učestvovao u protestnim akcijama povezanim sa političkom situacijom u Belorusiji.

Prema pisanju medija, tri dana pre ubistva učestvovao je u protestu ispred ruske ambasade u Berlinu, gde je bacio rusku zastavu u kantu za smeće i nosio sliku koja prikazuje sovjetskog lidera Josifa Staljina sa bebom Putinom u naručju.

Oko sat vremena pre ubistva, on je na svom Telegram kanalu napisao da je protest "veoma popularan među ruskim patriotama" i da je zbog toga dobio pretnje. Istraga o ubistvu je u toku.