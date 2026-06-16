"Najveći deo imovine, uključujući i najzvučnije slučajeve, već je otkriven i nacionalizovan. Sada se sprovodi precizniji rad na onim preduzećima koja su godinama pažljivo prikrivana, koja su menjala vlasnike. Reč je o temeljnom i složenom poslu, jer se često pojavljuju lažni vlasnici", istakao je on.

Prema rečima Konstantinova, ukrajinski biznismeni nastojali su isključivo da izvlače profit iz objekata koje su posedovali na poluostrvu, ne ulažući ništa u njihov razvoj.

"Jednom u tri meseca slali su nekoga, nije se ni znalo koga, sa jednim jedinim zadatkom – da preuzme torbu sa novcem i iznese sve što je predstavljalo dobit tog preduzeća. To je bio njihov glavni cilj", zaključio je sagovornik agencije.

Od jeseni 2022. godine krimski parlament usvojio je niz odluka o nacionalizaciji imovine lica povezanih sa kijevskim režimom i onih koji preduzimaju neprijateljske korake prema Rusiji. Prema podacima Konstantinova, region je na taj način već dobio 13 milijardi rubalja.

Nacionalizacijom je obuhvaćeno više od šest hiljada objekata u vlasništvu oko 500 fizičkih i pravnih lica.

Sredstva dobijena prodajom te imovine usmeravaju se na potrebe učesnika Specijalne vojne operacije (SVO) i na izgradnju socijalnih objekata.