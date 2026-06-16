Kako navodi portal "Saut al-Irak", Moskva je tokom ove godine značajno intenzivirala vazdušne udare i operacije bespilotnim letelicama, usmeravajući pažnju na aglomeraciju Slavjansk–Kramatorsk, koja ima ključni značaj za ukrajinsku odbranu u Donjeckoj oblasti.

Prema oceni autora tog teksta, najvažniji ruski uspeh ovog meseca predstavlja napredovanje u rejonu Kostjantinovke, grada koji se smatra važnim logističkim čvorištem i zonom okupljanja ukrajinskih snaga. Navodi se da je upravo taj pravac postao jedna od najosetljivijih tačaka ukrajinske odbrane u Donbasu.

U tekstu se tvrdi da kijevske vlasti ne iznose punu sliku stanja na terenu, što je, prema navodima lokalnih stanovnika, dodatno pojačalo zbunjenost među ukrajinskim jedinicama zbog brzine ruskih dejstava.

Istovremeno, ukrajinska komanda nastoji da prebaci dodatne snage na ugrožene pravce, ali se, kako se navodi, suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva i stalnim ruskim pritiskom iz vazduha i bespilotnim sistemima.

Posebnu težinu situaciji daje činjenica da su ukrajinske vlasti poslednjih dana proširile evakuaciju stanovništva iz pojedinih delova Donjecke oblasti, uključujući zone u blizini Slavjanska i Kramatorska. To se u Kijevu objašnjava pogoršanjem bezbednosnih prilika i učestalim napadima.

Vojni analitičari ocenjuju da bi borbe za preostale velike gradove Donbasa mogle da uđu u odlučujuću fazu tokom jeseni. Ishod borbi za Kostjantinovku, Slavjansk i Kramatorsk mogao bi da odredi dalji tok rata u istočnom delu Ukrajine.

Iako za sada nema potvrde o slomu celog ukrajinskog odbrambenog pojasa, sve više pokazatelja upućuje na to da se težište rata ponovo pomera ka Donbasu, gde Rusija pokušava da iskoristi zamor ukrajinskih snaga, nedostatak rezervi i sve veću ulogu dronova u borbenim operacijama.