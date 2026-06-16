Napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Krasnodarskom kraju u ranim jutarnjim satima u utorak, saopštile su regionalne vlasti, dok Ukrajina nastavlja svoju kampanju takozvanih „naftnih sankcija“ protiv ruske infrastrukture za gorivo i logistiku.

Požar u skladištu nafte

Prema navodima Operativnog štaba Krasnodarskog kraja, pad ostataka bespilotne letelice izazvao je požar u skladištu nafte u selu Poltavska, u Krasnoarmejskom okrugu.

„Usled pada ostataka bespilotne letelice izbio je požar u skladištu nafte u selu Poltavska, Krasnoarmejski okrug“, navodi se u saopštenju štaba.

Nakon napada zatvoren je put između sela Poltavska i naselja Trudobelikovski, saopštio je regionalni štab.

Prema pisanju ruskih medija, skladište nafte u Poltavskoj prima gorivo iz rafinerija, uključujući postrojenja kompanije Lukoil, i distribuira ga mrežama benzinskih stanica širom Krasnodarskog kraja i Republike Adigeje.

Selo Poltavska nalazi se oko 80 kilometara zapadno od Krasnodara, između regionalnog centra i obale Azovskog mora, približno 385 kilometara od linije fronta.

Krasnodarski kraj se od početka juna suočava sa nestašicama benzina, naročito nakon razvoja situacije na okupiranom Krimu.

Regionalne službe za vanredne situacije saopštile su da je više od 500 benzinskih stanica trenutno bez goriva, zbog čega su mnogi operateri primorani da kupuju male količine goriva na veliko, bez dugoročnih ugovora o snabdevanju. Ruski mediji takođe izveštavaju o nestašicama na benzinskim stanicama velikih lanaca zbog naglog rasta potražnje.

Veliki napad na Moskvu

U međuvremenu, nezavisni ruski portal Astra izvestio je o velikom napadu dronovima na Moskvu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin najpre je saopštio da je u roku od dva sata oboreno 35 dronova koji su leteli ka prestonici, što ukazuje na intenzivnu aktivnost protivvazdušne odbrane iznad Moskovske oblasti nakon 5 časova ujutru.

Ne navodeći tačne lokacije, Sobjanjin je prijavio sedam slučajeva presretanja dronova tokom nekoliko sati, uključujući i 12 bespilotnih letelica koje su „letele ka Moskvi“.

Očevici su prijavili dejstvo protivvazdušne odbrane u Pavlovskom Posadu, Ramenskom i Žukovskom, u blizini Moskve. Jedan dron je navodno oboren iznad Pavlovskog Posada.

Kasnije je Sobjanjin saopštio da je presretnuto još 25 dronova koji su se kretali ka Moskvi.

U 7.37 časova ukrajinski Telegram kanal za praćenje situacije Exilenova+ objavio je da je Moskva pod napadom dronova i podelio snimke za koje tvrdi da prikazuju udare.

Kanal je naveo da u napadu učestvuju dronovi tipa „Ljuti“ i istakao da, uprkos desetinama bespilotnih letelica na nebu, nije bilo aktiviranih sirena za vazdušnu opasnost.

Razvoj drona „Ljuti“ prvi put je javno predstavljen u oktobru 2022. godine od strane ukrajinske državne odbrambene kompanije Ukroboronprom. Kompanija je tada saopštila da razvija udarni dron težak više od 200 kilograma, sa bojevom glavom od 75 kilograma i dometom većim od 1.000 kilometara.

Izvor iz ukrajinske vlade uključen u projekat rekao je novinarima da je „Ljuti“ jedinstveni pandan iranskom dronu-kamikazi „Šahed“, sa visokom otpornošću na ometanje i mogućnošću prilagođavanja visine leta u skladu sa reljefom.

Pogođena najveća moskovska rafinerija nafte

U 8.04 časova kanal je objavio: „Najveća moskovska rafinerija nafte. Kapotnja. Pogodak je potvrđen!“

Kasnije su monitori tvrdili da je rafinerija, za koju se smatra da je zaštićena gustim sistemom protivvazdušne odbrane, zahvaćena požarom.

Moskovska rafinerija nafte (MNPZ), u vlasništvu kompanije Gazprom njeft, nalazi se svega 15 kilometara od Kremlja i snabdeva do 40 odsto moskovskog tržišta gorivom, kao i oko 70 odsto benzina koji se troši u Moskvi i okolini.

Prema OSINT analizi kanala Exilenova+, gorela je jedinica AVT-6 ELOU, koja se smatra „srcem“ postrojenja.

Kasnije je i Sobjanjin potvrdio da je napad dronom oštetio Moskovsku rafineriju u Kapotnji.

„Tokom protekla 24 sata nastavljeni su neprijateljski napadi dronovima na Moskvu. Jedan od dronova oštetio je objekat u Moskovskoj rafineriji nafte. Nema povređenih. Hitne službe rade na terenu“, rekao je gradonačelnik, prenos Kijev Post.

Zelenski: Moskovska oblast osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnost

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti.

"Ovog puta, Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti. Rafinerija nafte je pogođena na udaljenosti od 500 kilometara. Zahvaljujem ratnicima Službe bezbednosti Ukrajine, Snaga bespilotnih sistema, Snaga za specijalne operacije, Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine i Raketnih snaga na njihovom efikasnom radu", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, Rusija mora biti primorana da okonča rat protiv ukrajinskog naroda.

"Ukrajinsko oružje dugog dometa je jedna od važnih komponenti takvog pritiska. Ovo je pravedan odgovor na ruske udare i na produžavanje rata koji mora biti okončan", zaključio je predsednik Ukrajine.