"Plima se okreće za Ukrajinu. Situacija u 2026. godini je veoma drugačija od 2025. godine. Ukrajina hrabro drži prvu liniju fronta. Zamor Rusije se otvoreno vidi. To je vreme da udvostručimo našu podršku. Sa prvom isplatom kredita EU od 90 milijardi evra. Sa zimskim paketom za podršku Ukrajini kasnije tokom godine", rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi X.

Fon der Lajen je, uz fotografije susreta sa Zelenskim tokom samita G7 u Evijan le Benu, i fotografije na kojoj se Zelenski vidi kako sedi za istim stolom sa američkim i francuskom predsednikom Donaldom Trampom i Emanuelom Makronom, rekla da "G7 podržava jaku i suverenu Ukrajinu".