Kako se navodi u saopštenju, taj klaster obuhvata osnovne principe i vrednosti na kojima je izgrađena EU, što uključuje pravne tekovine EU koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava, funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave i ekonomske kriterijume.

Klaster obuhvata pregovaračka poglavlja 23 - pravosuđe i osnovna prava, 24 - pravda, sloboda i jednakost, 5 - javne nabavke, 18 - statistika, kao i 32 - finansijska kontrola.

U saopštenju se navodi da je EU postavila privremene kriterijume i za horizontalni nivo klastera i za poglavlja o vladavini prava, odnosno poglavlja 23 i 24, kao i da će ti kriterijumi morati biti ispunjeni pre nego što proces pregovora može da pređe u završnu fazu sa privremenim zatvaranjem poglavlja.

Pored toga, EU je postavila kriterijume za privremeno zatvaranje ostalih poglavlja o javnim nabavkama, statistici i finansijskoj kontroli, odnosno za poglavlja 5, 18 i 32.

Pregovori o klasteru Osnove su prvi koji se otvaraju i poslednji koji se zatvaraju u procesu pristupanja, a u saopštenju se ističe da će napredak u okviru ovog klastera odrediti ukupni tempo pregovora.

"Pristupanje je proces zasnovan na zaslugama. Praćenje napretka u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i relevantnim evropskim standardima i njihovoj implementaciji nastaviće se tokom celog trajanja pregovora", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da današnja konferencija naglašava "nepokolebljivu posvećenost Ukrajine evropskim integracijama i priznaje značajan napredak postignut uprkos neviđenim izazovima".

"Današnja istorijska prekretnica je vrhunac kiparskog predsedavanja i šalje jasnu poruku: Budućnost Ukrajine i njenih građana čvrsto je utemeljena u Evropskoj uniji. Ovo je dokaz otpornosti ukrajinskog naroda. Istovremeno, obaveze koje Ukrajina danas preuzima su ključne za napredak u procesu pristupanja. Proširenje nije samo strateška prilika za Ukrajinu, već je i strateška investicija u jaču, bezbedniju i ujedinjeniju Evropu", navode se reči zamenice ministra za evropske poslove Kipra Mrlena Rauna.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u petak je saopštio da su se sve zemlje članice EU složile da se otvori prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom.