Najuticajniji gruzijski mediji detaljno su izveštavali o Vučićevom dolasku u Tbilisi, susretima sa najvišim zvaničnicima i razgovorima o unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Gruzije.

Poseban fokus stavljen je na jačanje ekonomske saradnje, trgovinske veze, kao i na mogućnosti za nove investicije i zajedničke projekte.

U izveštajima se ističe da poseta predstavlja važan korak u daljem razvoju političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje, uz ocenu da Beograd i Tbilisi imaju značajan prostor za unapređenje saradnje u različitim oblastima.