Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji pojedini izvori tvrde da prikazuje pad ruskog strateškog bombardera Tu-22M3 u Irkutskoj oblasti, na istoku Rusije. Međutim, portal Alo.rs nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost snimka, niti da utvrdi da li je na njemu zaista prikazan avion o kojem se govori.

Prema informacijama koje kruže internetom, strateški nadzvučni bombarder Tu-22M3 srušio se u blizini mesta Svisk u Irkutskoj oblasti.

Za sada nije poznato šta je dovelo do pada letelice.

Na snimku koji se deli na društvenim mrežama vidi se avion kako velikom brzinom pada gotovo vertikalno, sa nosem okrenutim ka zemlji. Pojedini vojni analitičari i korisnici mreža navode da je neobično to što letelica na prvi pogled ne pokazuje vidljiva oštećenja, tragove požara ili eksplozije koji bi mogli da ukažu na pogodak projektila.

Takođe, na dostupnom snimku ne može se uočiti ni eventualno katapultiranje članova posade.

Navodno učestvovao u jutrošnjem napadu

Prema prvim informacijama koje prenose pojedini izvori, reč je navodno o jednom od bombardera koji su tokom noći i ranih jutarnjih sati učestvovali u velikom raketnom napadu na Ukrajinu.

Rusija je tokom noći između nedelje i ponedeljka izvela opsežan kombinovani napad koristeći rakete i bespilotne letelice različitih tipova.

Glavna meta napada bio je Kijev, dok su na udaru bili i drugi ukrajinski gradovi, uključujući Dnjepar i Harkov.

Prema podacima koje su saopštile Vazdušne snage Ukrajine, tokom napada registrovano je ukupno 681 sredstvo vazdušnog napada – 70 raketa i 611 bespilotnih letelica.

Oštećena Kijevsko-pečerska lavra

Među pogođenim objektima našla se i Kijevsko-pečerska lavra, jedan od najznačajnijih pravoslavnih manastirskih kompleksa i simbola ukrajinske prestonice.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, nakon napada izbio je požar koji je izazvao ozbiljna oštećenja na kompleksu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je danas Lavru i poručio da će oštećeni objekti biti obnovljeni.

„Uradićemo sve što je potrebno. Ministarka kulture je ovde. Biće preduzeti odgovarajući koraci, sprovešće se potrebna ispitivanja i sve ćemo obnoviti“, rekao je Zelenski, prenela je agencija Ukrinform.

Za sada nema zvanične potvrde ruskih vlasti o uzroku pada bombardera, kao ni potvrde da je avion prikazan na snimku zaista Tu-22M3 koji je učestvovao u napadu na Ukrajinu.