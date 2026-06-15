Strateški ruski nadzvučni bombarder Tu-22M3 srušio se kod mesta Svisk u Irkutskoj oblasti na istoku Rusije. Prema prvim informacijama, reč je o jednom od aviona sa kojih su rano jutros lansirane rakete u okviru masovnog kombinovanog napada na ukrajinske gradove.

Naime, Rusija je tokom noći izvela snažan udar na Ukrajinu koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete vazdušnog i kopnenog baziranja različitih tipova. Glavni cilj ovog razornog napada bio je Kijev, dok su projektilima žestoko gađani i Dnjepar i Harkov.

Ukupno su radiotehničke jedinice Vazduhoplovnih snaga Ukrajine registrovale čak 681 sredstvo vazdušnog napada - 70 raketa i 611 bespilotnih letelica različitih tipova.

Rusi poslali "Cirkone" i stotine dronova mamaca

Ukrajinske snage objavile su precizne podatke o arsenalu koji je Moskva tokom noći ispalila. Sa privremeno okupiranog Krima lansirano je šest moćnih protivbrodskih raketa 3M22 "Cirkon", dok su iz Brjanske i Kurske oblasti u Rusiji ispaljene 34 balističke rakete Iskander-M/S-400. Ruske snage upotrebile su i 30 krstarećih raketa H-101/Iskander-K.

Pored raketa, na ukrajinske gradove lansirano je čak 611 udarnih bespilotnih letelica. Među njima su bili dronovi tipa Šahed, Gerbera i Italmas, ali i dronovi-mamci tipa "Parodija", namenjeni zbunjivanju protivvazdušne odbrane. Letelice su lansirane iz više pravaca sa teritorije Rusije i okupiranog Krima.