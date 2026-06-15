Prema potvrđenim izveštajima, raketa američkog sistema protivvazdušne odbrane "patriot" pogodila je kompleks Kijevo-pečerske lavre, navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je TASS.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-pečerske lavre koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev.

"Otklanjanje posledica ruskih napada je u toku u Kijevu, kao i u Harkovu", naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevo-pečersku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini koji je na listi svetske baštine Uneska.

"Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju", saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.





