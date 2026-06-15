Ukrajinska obaveštajna služba tvrdi da je presrela poverljive interne dokumente o anketama i prognozama, prvobitno namenjene najvišim nivoima ruske vlade, dodajući da je Kremlj sve više zabrinut za sopstvenu unutrašnju stabilnost.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na Telegramu pokazao navodne unutrašnje projekcije ruske države koje pokazuju domaći ugled ruskog predsednika Vladimira Putina, dok se zemlja približava ključnoj političkoj prekretnici.

Procurele prognoze

Navodni presretnuti dokumenti, tvrdi ukrajinski predsednik, pružaju poverljivu procenu raspoloženja ruskog javnog mnjenja uoči zakazanih parlamentarnih izbora.

- Takozvani prognozni indikatori nezadovoljstva Rusa Putinom nastaviće stalno da rastu. On je već počeo da se navikava na ideju da se rast nezadovoljstva ne može zaustaviti i da se ovaj indikator neće "stabilizovati" pre septembra, kada su u Rusiji zakazani parlamentarni izbori - izjavio je Zelenski.Prema podacima koje Kijev tvrdi da je presreo, interni ruski analitičari predviđaju da će do 20. septembra 2026. godine 55 odsto ruskog stanovništva odobravati Putinove postupke, dok će 33 odsto eksplicitno izraziti neodobravanje, ostavljajući preostalih 12 procenata neodlučnim ili će spadati u druge kategorije.

Kako dalje navodi Zelenski, pored predsedničkih izbora, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija prolazi i kroz krizu poverenja.

Obaveštajni izveštaji beleže "stalan trend pada" podrške vladajućoj frakciji. Shodno tome, analitičari Kremlja priznaju da će održavanje Državne dume zahtevati "znatno više falsifikata" nego u prethodnim izbornim ciklusima.

Štaviše, dokumenti detaljno navode značajan i merljiv porast "protestnog raspoloženja" u različitim ruskim regionima.

Dronovi, gubici i letnje krize

Zelenski je istakao jednu napomenu u vezi sa presretnutim podacima: ove projekcije su izračunate pre nego što je uračunata vojna i ekonomska realnost tekućeg leta.

- Smatramo da ovi izveštaji čak ne uzimaju u obzir ni potencijalne događaje iz juna, jula i avgusta, koji ne mogu a da dodatno ne utiču na situaciju u Rusiji - istakao je predsednik.

Putin je 12. juna potpisao izvršni dekret kojim se proširuje zvanična brojnost osoblja Oružanih snaga Rusije, dodajući hiljade pripadnika aktivnoj službi.

Ovo označava drugo administrativno proširenje u poslednja četiri meseca, koje funkcioniše kao "puzava mobilizacija" kako bi se nadoknadili gubici na frontu.