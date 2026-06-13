Ukrajinske snage nemaju tehničke mogućnosti da samostalno prate lansiranje rakete Orešnik, ali informacije o potencijalnoj pretnji ipak dobijaju pre nego što projektil stigne do njihovog vazdušnog prostora.

Na to je ukazao analitičar Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju Anton Zemljani u razgovoru za RBC-Ukrajina.

Prema njegovim rečima, ključni problem leži u nedostatku sistema koji mogu da otkriju balističke ciljeve na visinama i udaljenostima na kojima se kreće raketa srednjeg dometa.

Zemljani navodi da radari AN/MPQ-65 mogu da registruju cilj na udaljenosti od 160 do 180 kilometara i na visinama između 30 i 36 kilometara.

Međutim, Orešnik tokom leta dostiže znatno veće visine. Zbog toga ga postojeći sistemi mogu uočiti tek kada uđe u zonu radarskog pokrivanja, odnosno u završnoj fazi leta. Analitičar ističe da tada ostaje veoma malo vremena za reakciju.

Informacije o pripremama za lansiranje Orešnika i drugih balističkih projektila, kako navodi Zemljani, Ukrajina dobija od zapadnih partnera preko njihovih obaveštajnih i izviđačkih sistema.

Zahvaljujući tim podacima, Vazdušne snage Ukrajine mogu unapred da upozore stanovništvo i vojsku na moguću opasnost.

„To omogućava Vazdušnim snagama da informišu građane i vojsku još pre nego što raketa uđe u vazdušni prostor zemlje ili pređe liniju fronta“, objasnio je on.

Zemljani tvrdi i da vojno-političko rukovodstvo unapred dobija informacije o planovima ruske vojske zahvaljujući radu ukrajinskih obaveštajnih službi. Ipak, naglašava da na tehničkom nivou Ukrajina trenutno nije u stanju da prati samu raketu tokom njenog leta.

On se osvrnuo i na uzbunu koja se prethodnog dana proširila zbog lansiranja Orešnika. Prema njegovoj oceni, monitoring kanali na Telegramu često pogrešno tumače dostupne podatke i zbog toga dolazi do netačnih procena.

Kako je objasnio, Vazdušne snage Ukrajine tada su upozorile na moguću balističku pretnju, ali nisu navele o kom tipu projektila je reč. Zemljani smatra da je verovatno bila reč o aktivnosti sistema S-400, nakon čega su pojedini monitoring kanali počeli da objavljuju informacije o Orešniku.

Dan ranije ukrajinski monitoring kanali objavili su da je Orešnik lansiran iz Kapustin Jara, što je izazvalo uzbunu širom zemlje. Tu informaciju kasno uveče preneli su lokalni mediji i ruski vojni Telegram kanali.