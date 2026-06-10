Pezeškijan je rekao da pretnje napadima na infrastrukturne objekte, uključujući transportnu i elektroenergetsku mrežu, ne pokazuju snagu, već, kako je naveo, "znak očaja pred voljom jedne nacije", misleći na Irance, prenela je Press TV.

"Iran će se, oslanjajući se na znanje i sposobnosti svojih stručnjaka, nacionalno jedinstvo i solidarnost, snažno suprotstaviti svakom pritisku ili pretnji", poručio je Pezeškijan.

Tramp je najavio da će SAD danas "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti napade.

Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je potvrdio mogućnost daljih napada.

On je rekao da je ta odluka zasnovana na incidentu u kojem je Iran navodno korišćenjem drona oborio američki helikopter "Apač" kod obale Omana.

Tramp je ponovio stav da bi Iran trebalo da potpiše sporazum koji bi, prema njegovim rečima, sprečio Teheran da razvije nuklearno oružje. Tramp je izjavio u utorak da je iranska vojska napala i oborila helikopter "Apač" američke vojske u blizini Ormuskog moreuza, nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran.

Kao odgovor, Iran je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, kao i američke baze u Kuvajtu i Jordanu.