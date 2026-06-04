Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kojem predlaže direktan sastanak i početak razgovora o okončanju rata između dve zemlje.

Pismo je objavljeno na zvaničnom sajtu predsednika Ukrajine, a u njemu Zelenski poziva Moskvu da pristane na direktan dijalog i pronađe put ka političkom rešenju sukoba.

– Ukrajina predlaže okončanje ovog rata direktnim angažmanom između nas. Predlažem sastanak – poručio je Zelenski u pismu upućenom ruskom lideru.

Ukrajinski predsednik istakao je da ne vidi mogućnost da se takav susret održi ni u Moskvi ni u Kijevu, već je predložio da domaćin razgovora bude neka treća zemlja.

Kao moguće lokacije naveo je Švajcarsku, Tursku i pojedine zemlje arapskog sveta koje su ranije bile domaćini međunarodnih pregovora i mirovnih inicijativa.

– Postoje zemlje koje tradicionalno okupljaju lidere kako bi rešavali pitanja rata i mira. Predlažem da odredimo jasan datum za takav sastanak – naveo je Zelenski.

On smatra da bi u proces trebalo uključiti i međunarodne partnere koji bi mogli da pruže bezbednosne garancije i doprinesu postizanju održivog sporazuma.

Zelenski je u pismu naglasio i spremnost Ukrajine za razmenu zarobljenika, ocenjujući da je neophodno razmišljati o budućnosti generacija koje dolaze nakon završetka sukoba.

– Moramo da utvrdimo kakva budućnost čeka generacije Ukrajinaca i Rusa koje dolaze posle nas – poručio je ukrajinski predsednik.

Šef ukrajinske diplomatije Andrej Sibiga saopštio je da će pismo biti zvanično dostavljeno Kremlju diplomatskim kanalima.

Nedugo nakon objavljivanja pisma stigla je i prva reakcija iz Moskve.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su ruske vlasti upoznate sa sadržajem poruke i naveo da će pismo biti prosleđeno predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Za sada nema informacija o tome da li će Moskva prihvatiti predlog za direktan susret, niti da li postoji spremnost za početak novih mirovnih pregovora između dve strane.