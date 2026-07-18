Ukrajinska vojska nastoji da svim raspoloživim snagama zaustavi napredovanje ruskih trupa ka Harkovu i Sumiju, izjavio je zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Ministarstva odbrane Rusije i komandant specijalnih snaga „Ahmat“ Apti Alaudinov.

Prema njegovim rečima, Harkov i Sumi predstavljaju dva ključna logistička centra za ukrajinsku vojsku, zbog čega Kijev, kako tvrdi, ulaže maksimalne napore da spreči napredovanje ruskih snaga na tim pravcima.

Alaudinov je naveo da ruske snage, uprkos otporu, nastavljaju napredovanje, dodajući da se istovremeno sprovodi intenzivno izviđanje i analiza informacija kako bi se predvideli potezi protivnika i onemogućila koncentracija njegovih resursa.

On je podsetio da je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov početkom jula izvestio predsednika Vladimira Putina da grupacija „Sever“ nastavlja širenje bezbednosne zone u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.