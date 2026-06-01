"Razmotreni su rezultati sednice Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta održane 29. maja u Astani", navodi se na sajtu Kremlja, prenose RIA Novosti.

Iz pres službe Pašinjana precizirali su da je jermenski premijer zahvalio Putinu na podršci u vezi sa pojedinim pitanjima koja izazivaju neslaganja.

Lideri su se dogovorili da nastave lične kontakte kada se za to ukaže pogodna prilika.

Na samitu u Astani učesnici EAEU razgovarali su o planovima Jerevana da pristupi Evropskoj uniji.

Pašinjan nije prisustvovao skupu, pozivajući se na zauzetost zbog predizborne kampanje.

Po završetku sastanka, Rusija, Belorusija, Kazahstan i Kirgizija pozvali su Jermeniju da u skorije vreme održi referendum o tom pitanju.

Putin je ranije isticao da bi Jermenija trebalo što pre da reši pitanje svog učešća u Evroazijskoj ekonomskoj uniji.

Naglasio je da zemlja ima pravo da sama bira svoje partnere, ali da istovremeno članstvo u dve takve strukture nije moguće.

Predsednik Rusije je upozorio da bi Jerevan izlaskom iz EAEU izgubio pristup sporazumima o slobodnoj trgovini, suočio se sa strožim zahtevima za drumske prevoznike, dok bi radni migranti morali da kupuju radne dozvole za zaposlenje u Rusiji.

Pored toga, porasle bi cene energenata za Jermeniju, što bi je, prema njegovim rečima, koštalo oko 14 odsto BDP-a.

Istovremeno, Putin je objasnio da bilo kakve ekonomske odluke Jerevana u vezi sa približavanjem Evropskoj uniji neće narušiti humanitarne veze sa Moskvom, prenosi Tanjug.

