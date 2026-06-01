- Rusko-kineski spoljnopolitički savez, zasnovan na širokim zajedničkim interesima i sličnim pristupima međunarodnim pitanjima, danas je glavni faktor stabilnosti u globalnim poslovima - istakao je Lavrov.

Ruski ministar je naglasio da Moskva i Peking efikasno sarađuju na multilateralnim platformama, pre svega u okviru Ujedinjenih nacija i njenog Saveta bezbednosti, ŠOS-a, BRIKS-a, G20 i ASEAN-a.

- Zajedno sa istomišljenicima, Rusija i Kina doprinose izgradnji pravednijeg multipolarnog svetskog poretka i mnogo čine na stvaranju prostora jednake i nedeljive bezbednosti i saradnje u Evroaziji - naglasio je Lavrov.

On je dodao da saradnja između Moskve i Pekinga nije usmerena protiv drugih zemalja.

- Rusko-kineski odnosi ne podrazumevaju nikakvo ograničavanje suvereniteta nijedne strane, nisu ograničeni ideološkim okvirima, nisu usmereni protiv trećih zemalja i otporni su na spoljne uticaje - ističe se u poruci Lavrova, koju je pročitao zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, preneo je Sputnjik.