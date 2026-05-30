Prema navodima Moskve, akcija je sprovedena kao odgovor na napade koje Rusija karakteriše kao terorističke udare Ukrajine na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule napad koristeći oružje velikog dometa, precizno bazirano sa zemlje i iz vazduha, i dronove za napade na vojne aerodrome, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage", saopštilo je rusko ministarstvo.

Prema tvrdnjama ruskog Ministarstva odbrane, "ciljevi udara su postignuti i sve određene mete udara su pogođene", prenosi TASS.





Tusk odgovorio na pretnje Medvedeva

Poljski premijer Donald Tusk oglasio se nakon poruke bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva, ocenivši da članice NATO-a moraju ozbiljnije da shvate sve učestalije poruke i poteze koji dolaze iz Moskve.

Tusk je ukazao na niz, kako je naveo, ruskih provokacija koje su poslednjih meseci pogodile više evropskih zemalja.

"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija. Sve je više i više ruskih provokacija. Juče je bivši ruski predsednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i reči", naveo je Tusk na društvenoj mreži Iks.

Pre toga, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev poručio je građanima Evropske unije da, prema njegovom mišljenju, njihove vlade vode politiku koja ih uvodi u sukob sa Rusijom.

"Zato budite oprezni i nemojte se ničim iznenaditi", napisao je on.

Ruska agencija RIA Novosti podseća da je Medvedev ranije optužio evropske lidere za odgovornost za stradanje ruskih civila u napadima, uključujući i, kako tvrdi, napad na Starobiljsk koji je okarakterisao kao teroristički čin.