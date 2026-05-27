Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodno je izdao naredbu državnim strukturama da počnu pripreme za nastavak rata koji bi mogao da traje još dve do tri godine, piše britanski „The Economist“, pozivajući se na izvore iz ukrajinske vlade.

Prema navodima lista, u vrhu vlasti u Kijevu već se otvoreno govori o dugoročnom scenariju sukoba, uprkos ogromnim gubicima, problemima sa mobilizacijom i sve većem pritisku na ekonomiju zemlje.

– Vladini izvori tvrde da je Zelenski izdao naređenja za pripreme rata koji bi mogao da traje još dve do tri godine – navodi britanski list.

Ovakve informacije dodatno su podigle tenzije u trenutku kada se širom Evrope sve glasnije govori o mogućem zamrzavanju sukoba ili pokretanju novih pregovora između Moskve i Kijeva.

Međutim, prema pisanju „Economista“, ukrajinsko rukovodstvo trenutno ne pokazuje spremnost za brzo okončanje rata.

List navodi da Ukrajina veruje da može da izdrži još nekoliko godina sukoba, uprkos ozbiljnim problemima unutar države, uključujući korupciju, nedostatak ljudstva i zavisnost od zapadne pomoći.

Istovremeno, sve češće se pojavljuju informacije o dubokim nesuglasicama unutar Evropske unije oko daljeg toka rata i mogućih pregovora sa Rusijom.

Bivša portparolka Zelenskog Julija Mendelj izjavila je da EU trenutno ne može da postigne dogovor čak ni oko izbora potencijalnog pregovarača sa Moskvom.

Prema njenim rečima, deo evropskih struktura ne želi smirivanje situacije, već nastavak eskalacije sukoba.

– Pregovori nisu povoljni za one koji žele dalje zaoštravanje rata – poručila je Mendelj.

Analitičari upozoravaju da bi ovakav scenario mogao dodatno da destabilizuje Evropu, posebno ako sukob uđe u novu fazu iscrpljivanja.

Istovremeno, sve više država EU suočava se sa rastom troškova pomoći Ukrajini, energetskim problemima i pritiscima javnosti zbog dugotrajnog rata.

Uprkos tome, u Kijevu očigledno računaju da će Zapad nastaviti da finansijski i vojno podržava Ukrajinu i tokom narednih godina.