Na frontu kod Kupjanska vodi se jeziva i gotovo nestvarna borba ispod zemlje, gde ruski vojnici kroz napuštene sovjetske gasovode pokušavaju da se infiltriraju duboko iza ukrajinskih linija, dok ih ukrajinski dronovi čekaju čim izađu na površinu.

Kako prenosi Kyiv Independent, ukrajinska brigada „Khartija“ već mesecima vodi iscrpljujuću borbu protiv ove taktike koju opisuju kao beskrajnu igru „udari krticu“.

– Obično prežive deset minuta i gotovo je – rekao je Tovsty, glavni narednik brigade, dok je posmatrao snimke dronova iz komandnog centra u Harkovskoj oblasti.

Prema navodima ukrajinskih vojnika, ruske trupe koriste mrežu napuštenih sovjetskih cevovoda kako bi izbegle smrtonosne napade dronovima na otvorenom prostoru.

– U ratu dronova više ne možete normalno da hodate po zemlji, zato se sve odvija pod zemljom – objasnio je Tovsty.

Cevovodi, nekada korišćeni za transport gasa iz Harkovske oblasti prema Rusiji, sada su postali podzemni prolazi za ruske jedinice koje pokušavaju da se probiju prema Kupjansku, strateški važnom gradu udaljenom oko 40 kilometara od ruske granice.

Prema ukrajinskim izvorima, vojnici kroz uske cevi prečnika svega jednog metra puze i po 15 kilometara kako bi stigli do ukrajinskih položaja.

Uslovi unutar tih tunela opisani su kao pravi pakao.

Ruski nezavisni medij Astra objavio je svedočenja vojnika koji tvrde da su mnogi unutra izgubili razum.

– Desetine vojnika su se ugušile, izvršile samoubistvo ili umrle u panici – navodi se u jednom od svedočenja.

Prema tim tvrdnjama, pojedini vojnici pucali su sebi u glavu, dok su drugi doživljavali nervne slomove tokom višenedeljnog boravka u mraku i klaustrofobičnim cevima.

Ukrajinska brigada tvrdi da ruske jedinice koriste specijalne grupe pod nazivom „Veterani“, za koje se veruje da imaju iskustva u rudnicima i podzemnim operacijama.

I pored ogromnih gubitaka i brutalnih uslova, ruske snage nastavljaju sa ovom taktikom.

Ukrajinski vojnici navode da dronovima neprekidno nadziru izlaze iz cevi i da ruski vojnici često bivaju eliminisani čim se pojave na površini.

– Čim izađu, dron ih pogađa, a rupa se zatrpa. Onda se stotinu metara dalje pojavi nova – rekao je jedan od ukrajinskih komandira.

Kako piše Kyiv Independent, prolećne kiše dodatno su otežale prolazak kroz cevovode jer su mnogi delovi poplavljeni, ali ruske snage uprkos tome nastavljaju infiltracije.

Ukrajinski komandanti tvrde da je glavni problem to što je gotovo nemoguće potpuno uništiti podzemni sistem.

Čak i kada ukrajinski napadi oštete izlaze iz cevi, ruski vojnici navodno brzo prokopavaju nove prolaze i nastavljaju kretanje ispod zemlje.