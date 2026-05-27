Najvažnije:
- Ukrajinski komandant kaže da Kijev ima spremnu listu od 500 meta u Belorusiji ako se Lukašenko pridruži Putinu u ratu protiv Ukrajine
- Rusija kaže da je pokrenula kampanju „sistematskih“ udara na Kijev, pozivajući strane državljane, diplomate i stanovnike da napuste grad
- Preko 50 zemalja osuđuje veliki napad Rusije na ukrajinsku prestonicu u UN, nazivajući ga „novim i užasnim nivoom agresije“
- Rusija traži od svojih vodećih banaka da same obaraju ukrajinske dronove, dok se Moskva bori da odbrani ključne lokacije od napada
- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaje se sa beloruskom opozicionom liderkom Tihanovskom kako bi razgovarali o ruskim pokušajima da uvuku Minsk u rat
- Rusija i Kazahstan će potpisati sporazum o nuklearnoj energiji i razgovarati o povećanju tranzita ruske nafte u Kinu tokom posete Vladimira Putina ove nedelje.
Raketa pala iznad ruskog grada Taganroga
Raketa je oborena iznad južnog ruskog grada Taganroga u ranim jutarnjim satima u sredu, rekao je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar na Telegramu, dodajući da se detalji o mogućim žrtvama još uvek razjašnjavaju.
Taganrog je lučki grad na istočnoj obali Azovskog mora, blizu granice sa Ukrajinom.
Guverner Sevastopolja kaže da je Ukrajina koristila rakete „Storm Šedou“ u napadu
Jedinice protivvazdušne odbrane u lučkom gradu Sevastopolju na Krimu pod ruskom okupacijom oborile su više od 20 ukrajinskih dronova rano u sredu, dok je Ukrajina takođe lansirala rakete „Storm Šedou“, rekao je guverner grada na Telegramu.
Guverner Mihail Razvožajev rekao je da nema prijavljenih povređenih, iako je nekoliko zgrada oštećeno, uključujući kancelariju regionalne centralne banke i osmospratnu stambenu zgradu.
