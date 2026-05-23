Dok se pristojna Srbija svakog dana bori za napredak, stabilnost i bolji život građana, pojedinci zaslepljeni mržnjom i destrukcijom ponovo su pokazali svoje pravo lice! U sramnom vandalskom pohodu, grupa blokadera brutalno je uništila plakat sa porukom "Srbija pobeđuje", cepajući ga i skrnaveći bez trunke stida i odgovornosti!

Pitanje koje se samo nameće jeste, kome smeta Srbija koja pobeđuje? Kome smeta zemlja koja gradi puteve, otvara fabrike, privlači investicije i čuva mir i stabilnost? Odgovor je, čini se, više nego jasan upravo onima koji bi želeli da Srbiju vide slabu, poniženu i na kolenima!

Scene vandalizma koje su zabeležene šokirale su građane. Transparent koji je nosio jasnu i optimističnu poruku o uspehu Srbije završio je pocepan i uništen od strane onih koji očigledno ne mogu da podnesu bilo kakav simbol napretka i jedinstva. Umesto dijaloga i demokratije, opet su pokazali nasilje, bes i mržnju prema svemu što predstavlja državu i njen uspeh.

Građani su ogorčeni i poručuju da ovakvi ispadi ne predstavljaju Srbiju, već malu grupu ekstremista kojima je jedini cilj haos i destabilizacija. Dok narod želi mir, rad i normalan život, blokaderski vandali nude samo podele, incidente i destrukciju.

Ali ono što nikako ne mogu da shvate jeste da Srbija neće stati! Srbija neće odustati! Što više napadaju simbole uspeha, narod je sve odlučniji da podrži pristojnu i normalnu Srbiju koja želi budućnost, razvoj i pobede.

Pristojna Srbija zna da se država ne gradi cepanjem plakata i izazivanjem nereda, već radom, slogom i odgovornošću. Upravo zato će Srbija pobediti uprkos svima koji bi želeli njen pad.

Pogledajte snimak sramnog vandalizma i sami procenite kakvu poruku šalju oni koji uništavaju transparente sa porukom "Srbija pobeđuje".

