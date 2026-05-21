"Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupa Oružanih snaga... nanele su štetu centru za obuku specijalista za bespilotne sisteme", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

U saopštenju se navodi da su na meti ruskih napada bile i montažne radionice, kao i skladišni prostori za bespilotne letelice dugog dometa i bespilotne čamce.

Rusko ministarstvo je dodalo da su u napadu pogođeni objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, i njihovi položaji u 148 okruga, prenosi Tanjug.

Tokom protekla 24 sata, snage protivvazdušne odbrane oborile su 516 ukrajinskih dronova i tri vođene avio-bombe, dodaje se.

