Ruska rublja nastavila je snažan rast prema američkom dolaru, pa je kurs američke valute prvi put od februara 2023. pao ispod granice od 72 rublje.

Prema podacima Forex tržišta, dolar je u utorak oko podne po moskovskom vremenu oslabio za više od 1,5 odsto i pao na oko 71,3 rublje.

Dolar na najnižem nivou od 2023.

Analog kursa dolara na Moskovskoj berzi trgovao se na nivou od 71,28 rublji, što predstavlja pad od 1,6 odsto u odnosu na prethodni dan.

Američka valuta poslednji put je bila ispod nivoa od 72 rublje još 9. februara 2023. godine.

Istovremeno je oslabila i kineska valuta.

Pao i juan

Kurs kineskog juana oslabio je za 1,67 odsto i spustio se na 10,47 rublji.

To je prvi put od februara 2023. da je juan pao ispod nivoa od 10,5 rublji.

I evropska valuta zabeležila je pad prema ruskoj rublji.

Evro je na Forex tržištu oslabio za gotovo 1,9 odsto i pao na 82,85 rublji.

Bloomberg: Rublja najjača valuta kvartala

Agencija Bloomberg navodi da je ruska rublja u ovom kvartalu postala najjača valuta u odnosu na američki dolar.

Prema procenama analitičara, jedan od ključnih razloga za jačanje ruske valute jeste rast prihoda od izvoza nafte nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Više cene energenata povećale su priliv deviza u Rusiju, što je dodatno ojačalo rublju.

Moskva profitira od rasta cena nafte

Analitičari smatraju da trenutna situacija na tržištu energenata ide u korist Moskvi.

Sukobi na Bliskom istoku izazvali su rast cena nafte na svetskom tržištu, a upravo je izvoz energenata jedan od glavnih izvora prihoda ruske ekonomije.

Zbog toga je rublja poslednjih nedelja beležila značajan oporavak uprkos zapadnim sankcijama.