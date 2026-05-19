U tome su, prema navodima američkog vojnog zvaničnika, možda imali i pomoć Rusije, objavio je Njujork tajms.

To upozorenje stiglo je posle obaranja američkog aviona F-15E prošlog meseca i incidenta u kojem je protivvazdušna odrbrana sa zemlje pogodila F-35. Ti događaji, prema oceni zvaničnika, pokazali su da su američke vazdušne taktike postale previše čitljive.

Kako navodi Njujork tajms, problem nije samo u tome što je Iran uspeo da nanese udarac američkoj avijaciji, već u mogućnosti da je Teheran prepoznao obrasce po kojima američki piloti prilaze ciljevima, menjaju pravce i izvode borbene zadatke.

Iran menja taktiku i pomera oružje

Američki vojni zvaničnik rekao je da su Iranci premestili veliki deo preostalog naoružanja i da se u Teheranu sada sve jače učvršćuje uverenje da mogu da izdrže američki pritisak.

Prema toj proceni, Iran računa na nekoliko pravaca odgovora: blokadu Ormuskog moreuza, napade na energetsku infrastrukturu u susednim zalivskim državama i direktno ugrožavanje američkih vojnih aviona.

To je posebno važno jer Ormuski moreuz ostaje jedna od najosetljivijih tačaka svetske energetike. Svaki ozbiljniji poremećaj na tom pravcu odmah bi se odrazio na tržište nafte, bezbednost tankera i pritisak na američke saveznike u Zalivu.

Vašington dobio ozbiljno upozorenje

Najopasniji deo ove procene odnosi se na tvrdnju da su američki letovi postali predvidivi. U praksi, to znači da protivnik može lakše da proceni kada će se avion pojaviti, kojim pravcem će se kretati i gde bi mogao da uđe u zonu rizika.

Ako su iranske snage zaista uspele da povežu te obrasce, onda američka avijacija više ne može da računa samo na tehnološku nadmoć. F-15E i F-35 jesu moćne letelice, ali ni najnapredniji avion nije bezbedan ako protivnik unapred zna kako će biti upotrebljen.

Njujork tajms navodi da američki zvaničnik upravo u tome vidi razlog za zabrinutost. Iran, po toj oceni, više ne deluje kao strana koja samo trpi udare, već kao protivnik koji pokušava da čita američke poteze i prilagodi odbranu.

Moguća ruska pomoć dodatno pojačava težinu cele priče. Ukoliko je Moskva zaista pomagala Teheranu u analizi američkih vazdušnih obrazaca, sukob oko Irana dobija još širu dimenziju i postaje deo većeg nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i njihovih saveznika.

Za Vašington je poruka neprijatna: Iran ne računa samo na rakete, dronove i pretnje Ormuskim moreuzom. Teheran pokušava da pronađe slabosti u samom načinu na koji američka vojska vodi operacije.