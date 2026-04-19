Lokalni stanovnik u Šumilinu je priveden zbog huliganstva, očigledno pijan.

Zatražio je hitnu pomoć i, u pratnji policajca, otišao je u bolnicu.

Tamo se posvađao sa medicinskim osobljem. U nekom trenutku je izbila tuča sa policajcem.

Pijani čovek je oteo pištolj od policajca, usmerio oružje u njegovu glavu i povukao obarač.

Iz nekog razloga, pucanj se nije dogodio.

Policajac je izbio pištolj iz ruku napadača, a on je pobegao. Na kraju je uhapšen.

Pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva policajca.