Sistemi za elektronsko ratovanje, koji su godinama važili za jedno od ključnih sredstava zaštite od bespilotnih letelica, mogli bi da izgube deo svoje efikasnosti zbog brzog razvoja dronova sa veštačkom inteligencijom.

Na to je upozorio zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne dume Rusije Aleksej Žuravljov, ocenjujući da se na frontu već pojavljuju uređaji koji funkcionišu gotovo potpuno autonomno.

Prema njegovim rečima, nova generacija dronova više ne zavisi od stalne veze sa operaterom, što značajno otežava njihovo ometanje standardnim sredstvima elektronskog ratovanja.

Žuravljov tvrdi da takav dron može da identifikuje cilj sa udaljenosti od oko tri kilometra, nakon čega nastavlja let samostalno, bez potrebe za daljom komunikacijom sa kontrolnim centrom.

Upravo u tome, kako ocenjuje ruski zvaničnik, leži glavni problem za postojeće sisteme zaštite. Kada dron pređe u autonomni režim rada, ometanje komunikacionih kanala više nema isti efekat kao ranije, jer letelica nastavlja da se kreće prema cilju bez spoljne kontrole.

Žuravljov smatra da je za zaustavljanje takvih uređaja na većim udaljenostima potrebno znatno snažnije elektronsko ratovanje nego što je trenutno široko dostupno na terenu. Iako tvrdi da ovakvi dronovi još nisu dominantni na liniji kontakta, upozorava da njihov broj ubrzano raste i da bi situacija mogla brzo da se promeni.

Kako navodi, u narednih nekoliko meseci upravo bespilotne letelice sa elementima veštačke inteligencije mogle bi postati glavni tip dronova na frontu. U tom slučaju, procenjuje Žuravljov, klasični sistemi elektronskog ratovanja izgubili bi veliki deo dosadašnje praktične vrednosti.

On tvrdi da se i Rusija kreće u istom pravcu razvoja tehnologije i da prelazi na sisteme koje je mnogo teže neutralisati konvencionalnim metodama. Prema njegovoj proceni, to bi moglo dodatno da poveća broj međusobnih udara na velikim udaljenostima, jer će obe strane koristiti sofisticiranije autonomne letelice.

Govoreći o proizvodnim kapacitetima, Žuravljov je upozorio da zapadne zemlje imaju znatno veće mogućnosti za proizvodnju ovakvih sistema, zbog čega bi isporuke naprednih dronova ukrajinskim snagama mogle dodatno da rastu.

On smatra da bi već za godinu dana odnos snaga u oblasti dronova mogao izgledati potpuno drugačije nego danas, kako po količini tako i po tehnološkom nivou uređaja koji se koriste.

U tom kontekstu, ruski poslanik je pozvao da se posebna pažnja usmeri na ukrajinsku logistiku i transportnu infrastrukturu. Pre svega je pomenuo železničke pravce i luku Odesa, za koje smatra da imaju važnu ulogu u dopremanju vojne opreme i novih tehnologija.