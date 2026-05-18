Ukrajina je predstavila svoju prvu domaću vođenu avionsku bombu, koja je, prema tvrdnjama Ministarstva odbrane u Kijevu, spremna za borbenu upotrebu nakon 17 meseci razvoja i testiranja. Reč je o novom pokušaju ukrajinske vojne industrije da razvije sopstveno visokoprecizno naoružanje u uslovima dugotrajnog rata sa Rusijom i sve većeg oslanjanja na domaću proizvodnju oružja.

Ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov saopštio je na Telegramu da je projekat realizovan u okviru vojne tehnološke platforme „Brejv1“, koja koordinira razvoj novih sistema za potrebe ukrajinske vojske.

– Nastavljamo da razvijamo ukrajinska visokotehnološka rešenja za front. Brejv1 je stvorio prvu ukrajinsku vođenu avionsku bombu, koja je već prošla neophodna ispitivanja i spremna je za borbenu upotrebu – naveo je Fedorov.

Prema njegovim rečima, nova vođena avionska bomba nije kopija sovjetskih ili zapadnih sistema, već potpuno domaći razvoj ukrajinskih inženjera, prilagođen uslovima savremenog ratovanja i potrebama fronta.

Ukrajinski ministar tvrdi da bomba ima jedinstven dizajn i sposobnost preciznog uništavanja utvrđenih položaja, komandnih centara i drugih važnih ciljeva na većim udaljenostima.

Bojeva glava teži oko 250 kilograma, što je svrstava u kategoriju ozbiljnog taktičkog oružja namenjenog uništavanju ojačanih objekata i vojnih položaja.

Fedorov je dodao da je Ministarstvo odbrane već kupilo prvu eksperimentalnu seriju novih bombi i da ukrajinski piloti trenutno uvežbavaju borbene scenarije i prilagođavaju upotrebu sistema realnim uslovima rata.

Prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, nova bomba trebalo bi da poveća sposobnost ukrajinske avijacije za precizne udare na ciljeve duboko iza linije fronta, što predstavlja jedan od ključnih izazova za Kijev tokom rata sa Rusijom.

Vođene avionske bombe poslednjih godina postale su jedno od najvažnijih oružja modernog ratovanja. Za razliku od klasičnih gravitacionih bombi, one koriste navigacione i upravljačke sisteme koji omogućavaju mnogo veću preciznost i domet.

Rusija je tokom sukoba u Ukrajini intenzivno koristila svoje vođene avionske bombe velikog dometa, posebno u napadima na ukrajinske utvrđene položaje i infrastrukturu. Upravo zbog toga Kijev pokušava da razvije sopstvene sisteme koji bi mogli da odgovore na rusku tehnološku prednost u toj oblasti.

Vojni analitičari ocenjuju da razvoj domaće vođene municije predstavlja važan korak za ukrajinsku vojnu industriju, posebno u trenutku kada se Zapad suočava sa problemima u proizvodnji dovoljne količine municije i oružja za potrebe ukrajinske vojske.

Istovremeno, razvoj sopstvenog visokopreciznog naoružanja omogućava Ukrajini veću nezavisnost od stranih isporuka i smanjuje rizik od kašnjenja pomoći iz inostranstva.

Ukrajinske vlasti poslednjih meseci intenzivno ulažu u razvoj domaćih dronova, raketnih sistema i precizne municije, pokušavajući da nadoknade brojčanu i industrijsku prednost Rusije.

Stručnjaci ipak upozoravaju da će stvarna efikasnost nove ukrajinske vođene bombe moći da se proceni tek nakon njene upotrebe na frontu. Ključno pitanje biće njena otpornost na ruske sisteme elektronskog ratovanja i protivvazdušne odbrane, koji predstavljaju ozbiljan problem za svako savremeno precizno oružje.

Fedorov tvrdi da Ukrajina nastavlja razvoj tehnologija koje povećavaju preciznost i domet udara i koje, kako kaže, „menjaju pravila modernog ratovanja“.