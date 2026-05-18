Belorusija je započela obuku vojnih jedinica za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i pružanje nuklearne podrške, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje, dok Minsk i Moskva nastavljaju da produbljuju vojnu saradnju usred rastućih tenzija između Rusije i NATO-a.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, cilj vežbe jeste unapređenje nivoa obučenosti vojnog osoblja, kao i provera spremnosti naoružanja i vojne tehnike za izvršavanje zadataka u uslovima mogućeg nuklearnog sukoba.

"Svrha događaja je poboljšanje nivoa obuke osoblja, provera spremnosti naoružanja i vojne opreme za izvršavanje zadataka i organizovanje borbene upotrebe iz neplaniranih rejona", saopštilo je Ministarstvo odbrane Belorusije.

Prema dostupnim informacijama, tokom manevara biće uvežbavana i procedura transporta nuklearnog oružja, kao i njegova priprema za eventualnu upotrebu u saradnji sa ruskom vojskom.

Poseban akcenat stavljen je na sposobnost jedinica da izvršavaju zadatke iz nepripremljenih područja širom Belorusije, što ukazuje na pokušaj povećanja mobilnosti i operativne fleksibilnosti nuklearnih snaga.

Rusija i Belorusija poslednjih godina intenzivirale su zajedničke vojne aktivnosti, uključujući raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji Belorusije, što je izazvalo zabrinutost zapadnih zemalja i NATO saveza.

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko ranije je više puta tvrdio da raspoređivanje nuklearnog oružja predstavlja odgovor na, kako je naveo, „agresivne poteze Zapada“ i jačanje vojne infrastrukture NATO-a u istočnoj Evropi.

Ruski predsednik Vladimir Putin još prošle godine potvrdio je da je deo ruskog taktičkog nuklearnog arsenala prebačen u Belorusiju, navodeći da Moskva time želi da pošalje signal odvraćanja protivnicima Rusije.

Analitičari ocenjuju da ovakve vežbe imaju za cilj demonstraciju vojne spremnosti i psihološki pritisak na Zapad, posebno u trenutku kada traje rat u Ukrajini i kada su odnosi Moskve i NATO-a na najnižem nivou od završetka Hladnog rata.