Ruska državna agencija TASS objavila je tvrdnje ruskih bezbednosnih službi da se među pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti širi hantavirus, bolest koju prenose glodari i koja u težim slučajevima može izazvati ozbiljna oštećenja pluća, bubrega i kardiovaskularnog sistema.

Prema navodima izvora koje citira TASS, loši sanitarni uslovi na frontu, veliki broj glodara u rovovima i skloništima, kao i oslabljen imunitet vojnika zbog dugotrajnog ratovanja, predstavljaju glavne razloge navodnog širenja infekcije među ukrajinskim vojnicima.

– Na Sumskom frontu ukrajinske položaje muče glodari, nehigijenski uslovi i oslabljen imuni sistem, što doprinosi širenju hantavirusa – naveo je izvor ruske agencije.

TASS tvrdi da je informacije o pojavi hantavirusa među ukrajinskim vojnicima navodno potvrdila i lekarka iz Kijeva Irina Semjonova, koja je, prema navodima ruske agencije, izjavila da je virus široko rasprostranjen među pripadnicima ukrajinskih snaga u tom delu fronta.

Istovremeno, ruski izvori tvrde da pojedini zaraženi vojnici navodno ne dobijaju adekvatnu medicinsku pomoć zbog odluka komandanata u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, mada za te tvrdnje nema nezavisne potvrde.

Ruska agencija takođe navodi da su strani plaćenici koji se bore na ukrajinskoj strani na društvenim mrežama govorili o lošem zdravstvenom stanju vojnika i pojavi zaraznih bolesti na frontu, pri čemu su pojedini navodno koristili izraz „kuga“ kako bi opisali situaciju.

Međutim, informacije koje dolaze iz ratnih zona veoma je teško nezavisno proveriti, posebno kada ih objavljuju državne agencije zemalja uključenih u sukob, zbog čega deo stručnjaka upozorava da je potrebno oprezno pristupati ovakvim tvrdnjama.

Hantavirus predstavlja grupu virusa koji se najčešće prenose kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara, posebno preko urina, pljuvačke ili izmeta. Ljudi se najčešće zaraze udisanjem čestica iz kontaminiranog prostora, što je naročito opasno u zatvorenim i nehigijenskim uslovima.

Bolest može početi simptomima sličnim gripu – visokom temperaturom, bolovima u mišićima, glavoboljom i iscrpljenošću – ali u težim slučajevima može izazvati ozbiljna oštećenja pluća, hemoragijsku groznicu i otkazivanje organa.

Vojni analitičari i lekari već dugo upozoravaju da dugotrajni rovovski rat i teški uslovi na frontu povećavaju rizik od širenja zaraznih bolesti među vojnicima. Slični problemi postojali su i tokom velikih ratova u prošlosti, kada su epidemije često odnosile više života nego direktne borbe.

Sumska oblast, koja se nalazi na severoistoku Ukrajine uz granicu sa Rusijom, poslednjih meseci predstavlja jedno od područja pojačanih sukoba i intenzivnih vojnih aktivnosti. Dugotrajni boravak vojnika u rovovima, vlažnim skloništima i ruiniranim objektima stvara pogodne uslove za razmnožavanje glodara i širenje infekcija.

Do sada nije bilo zvanične potvrde ukrajinskih vlasti o navodnoj velikoj epidemiji hantavirusa među ukrajinskim snagama, niti su međunarodne zdravstvene organizacije objavile podatke koji bi potvrdili razmere problema o kojima govori TASS.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da zdravstveni uslovi na ratnim frontovima predstavljaju ozbiljan bezbednosni i humanitarni problem, jer iscrpljenost, stres, loša higijena i nedostatak medicinske zaštite značajno povećavaju rizik od širenja različitih zaraznih bolesti među vojnicima i civilima.