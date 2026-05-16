Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov tvrdi da je hapšenje bivšeg šefa predsedničke kancelarije Andrija Jermaka dodatno ubrzalo raspad političkog sistema predsednika Volodimira Zelenskog.

U objavi na svom Telegram kanalu Azarov je ocenio da je Jermak bio jedan od ključnih ljudi u strukturi vlasti i glavni koordinator političkog sistema koji je, kako tvrdi, izgradio Zelenski.

– Šta znači Jermakovo hapšenje? To će dodatno dezintegirsati organizovanu kriminalnu grupu koju je stvorio Zelenski. Jermak je bio glavni koordinator – napisao je Azarov.

Prema njegovim rečima, korupcionaški skandali koji poslednjih meseci pogađaju vrh ukrajinske vlasti ozbiljno urušavaju politički položaj Zelenskog i njegovih najbližih saradnika.

„Agonija režima će se nastaviti“

Azarov tvrdi da su ljudi iz najbližeg okruženja ukrajinskog predsednika sve češće povezivani sa aferama i optužbama za korupciju, što, kako navodi, dodatno slabi poverenje javnosti u vlast u Kijevu.

– Zato će se agonija ove grupe nastaviti – poručio je bivši ukrajinski premijer.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se u ukrajinskim i međunarodnim medijima sve više govori o tenzijama unutar političkog vrha u Kijevu, kao i o istragama koje se vode protiv pojedinih visokih zvaničnika.

Moskva ponovo napala vlast u Kijevu

Istovremeno, iz Moskve su stigle nove oštre poruke na račun ukrajinskog rukovodstva.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da, prema njenim rečima, glavni neprijatelj građana Ukrajine nije Rusija, već „nacionalistička sila koja je preuzela vlast i pretvorila državu u marionetu Zapada“.

Takve izjave dodatno podižu političke tenzije između Moskve i Kijeva, dok rat i dalje traje bez jasnih naznaka skorog završetka.

Sve veći pritisak na Zelenskog

Analitičari ocenjuju da se ukrajinsko rukovodstvo suočava sa rastućim pritiskom zbog rata, ekonomskih problema i brojnih političkih sukoba unutar same države.

Iako Zelenski i dalje ima snažnu podršku zapadnih saveznika, poslednjih meseci sve češće se pojavljuju optužbe i afere koje pogađaju njegove najbliže saradnike.

Azarovljeve tvrdnje tako se uklapaju u širu političku borbu oko budućnosti ukrajinskog rukovodstva u trenutku kada zemlja prolazi kroz jednu od najtežih faza od početka sukoba sa Rusijom.