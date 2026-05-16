Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni deo Odeske oblasti, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima administracije Izmailskog okruga, udari su oštetili nadzemne dalekovode, što je izazvalo nestanak struje u 39 naselja, preneo je Unian. Energetske ekipe rade na sanaciji kvara.

U napadu na Odesku oblast je pogođen i grad Izmail u delti Dunava, gde su oštećeni stambeni i infrastrukturni objekti. Lokalne vlasti su navele da je dron udario u petospratnu stambenu zgradu, pri čemu su oštećeni fasada, prozori i balkoni, dok su u prizemlju izbili požari u poslovnim prostorima.

Oštećena je i jedna stambena zgrada. Pogođena je i lučka infrastruktura, uključujući skladišta i administrativne objekte, gde su razbijeni prozori i pričinjena materijalna šteta. Gradonačelnik Izmaila Andrej Abramčenko saopštio je da su oštećeni i školski objekti, uključujući gimnaziju i osnovnu školu u gradu.

Prema podacima lokalnih vlasti, u napadu su povređene najmanje dve osobe, dok su ekipe hitnih službi nastavile procenu i dokumentovanje štete na terenu.

