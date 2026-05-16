Na zvaničnom Instagram nalogu Asmina Durdžića osvanula je objava u kojoj je brutalno isprozivan Majin otac Radomir Marinković Taki.



Turbulentna veza Maje Marinković i Asmina Durdžića u "Eliti 9" ispunjena je ljubomorom, žestokim svađama i međusobnim prozivkama. Drama se iz rijalitija preselila i u stvarni svet, budući da su se njihovoj vezi usprotivili i Majin otac, Taki Marinković, ali i Asminovi roditelji Melvida i Mustafa Durdžić.

Kao odgovor na Takijevo negodovanje, na zvaničnom Instagram nalogu Asmina Durdžića osvanula je objava u kojoj je Asminova porška brutalno udarila na Takijevo roditeljstvo.

- Taki Marinković već mesecima sebi daje za pravo da javno komentariše Asmina Durdžića, deli moralne lekcije, procenjuje tuđe postupke i ponašanje, kao da je oličenje autoriteta i porodičnih vrednosti. Međutim, pre nego što nastavi da upire prstom u druge, možda bi bilo pametnije da pogleda ono što mu je najbliže, rezultat sopstvenog vaspitanja i slike koju je godinama stvarao - navodi se u objavi.

Autor ove objave nije štedeo reči ni kada je u pitanju ponašanje Maje Marinković, ističući da je ona sinonim za uvrede i poniženja, te je Takijevo ponašanje nazvao licemernim.

- Jer javnost ne zaboravlja. Svi vide način ponašanja Maja Marinković, skandale, vređanja, ponižavanja i konstantnu potrebu za pažnjom po svaku cenu. I upravo zato zvuči krajnje licemerno kada neko ko nije uspeo da usadi osnovno dostojanstvo, poštovanje i granice u sopstvenoj kući pokušava drugima da drži predavanja o tome kakvi bi muškarci ili ljudi trebalo da budu - stoji u objavi.

Nakon Takija, usledila je i prouka upućena Maji Marinković.

- Maja ne zna da gradi odnos bez haosa, jer joj mirna veza očigledno nije dovoljno zanimljiva ako nije praćena skandalima i naslovima po portalima. Danas Asmina diže u nebesa, sutra ga javno ponižava, pa onda opet glumi žrtvu, isti obrazac koji ponavlja sa svakim muškarcem. Problem je što više niko ne vidi emociju u tome, već očajničku potrebu da stalno bude glavna tema, makar kroz svađe i toksične odnose - navodi autor i dodaje:

- I onda takva osoba sebi daje za pravo da komentariše druge i priča o poštovanju? Žena kojoj je skoro svaki odnos završio javnim blamom, histerijom i međusobnim uništavanjem teško može bilo kome da deli lekcije o ljubavi. Veza sa Asminom samo je još jedan dokaz da Maja ne traži partnera, već publiku, konflikt i pažnju - ističe se.

