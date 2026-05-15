„Tokom sastanka, 37 država odobrilo je Prošireni parcijalni sporazum o uspostavljanju Upravnog komiteta Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, što predstavlja treći osnivački dokument tribunala“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

Ceremonija je održana u Kišinjevu, u Moldaviji, tokom sastanka ministara spoljnih poslova.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je „danas pređena tačka bez povratka i da je specijalni tribunal postao pravna realnost“, ali je naglasio da je to tek početak puta ka pravdi.

On je dodao da očekuje proširenje kruga država koje će učestvovati u radu tribunala.

„Putin je oduvek želeo da uđe u istoriju. Ovaj tribunal će mu pomoći da to ostvari. U istoriju će ući kao kriminalac. I ne samo on. Putin, Šojgu, Gerasimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrušev, Lukašenko i drugi. Danas su svi oni dobili kartu za Hag“, rekao je Sibiha.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Prošireni parcijalni sporazum definisati administrativne i upravljačke osnove rada tribunala, kao i omogućiti dodatne mehanizme za širenje međunarodne podrške ovom telu.

Sporazumu će moći da pristupe i države članice Saveta Evrope i zemlje koje nisu deo te organizacije.



Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je u utorak da su u ruskom napadu dronom na stambenu zgradu u Krivom Rogu poginule dve starije osobe, dok je njihova devetomesečna unuka teško povređena i nalazi se u bolnici.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da je reč o "ciničnom i vojno besmislenom" udaru na civilni objekat, dodajući da lekari ulažu maksimalne napore kako bi spasli život deteta.



Prema njegovim rečima, Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove nakon, kako je naveo, delimičnog trodnevnog primirja, "što pokazuje da gađanje civilnih ciljeva ne prestaje".



Ukrajinski predsednik ocenio je da je za zaustavljanje napada neophodan snažniji međunarodni pritisak na Rusiju, kao i dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane.



"Samo snažan zajednički pritisak i jačanje Ukrajine, posebno jačanje naše protivvazdušne odbrane, može prisiliti agresora da se angažuje u diplomatiji zarad pouzdanog mira i prekida ubistava", zaključio je ukrajinski lider.



Lokalne vlasti su ranije saopštile da je u napadu došlo do direktnog pogotka stambenog objekta u Dnjepropetrovskoj oblasti , što je prouzrokovalo civilne žrtve i materijalnu štetu.