Nisam čak ni znao da je Zelenski rekao da će poslati privatne vojnike u rezidenciju Viktora Orbana do juče, kazao je američki potpredsednik Džej Di Vens.

- Viktor mi je to zapravo rekao, a onda sam otišao i proverio. Skoro nisam mogao da verujem da je istina, ali je istina. To je potpuno skandalozno - kazao je Vens u Budimpešti.

U Budimpešti je Džej Di Vens optužio Evropsku uniju za mešanje u mađarske parlamentarne izbore, tvrdeći da je to „jedan od najgorih primera stranog mešanja u izbore“ koje je ikada video ili o kojem je čitao. Orban je Vensa označio kao „model“ koji bi trebalo da preuzme Evropa. Džej Di Vens je novinarima rekao da želi da „pošalje signal svima, a naročito briselskim birokratama“.

Rekao je i da niko nije učinio tako mnogo kao Orban da bi se postigao mir između Rusije i Ukrajine.