Finski predsednik Aleksander Stub pozvao je Evropu da se "smiri i spusti tenzije" zbog zabrinutosti oko mogućeg povlačenja američke vojske sa kontinenta, poručivši da Sjedinjene Američke Države neće napustiti NATO, uprkos planovima za povlačenje dela vojnika.

U intervjuu za italijanski list Corriere della Sera, Stub je odbacio sve veću uzbunu unutar NATO-a nakon što su SAD prošle nedelje objavile da će iz Nemačke povući 5.000 vojnika.

Inicijativa Pentagona usledila je nakon višemesečnog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji je više puta pretnjama najavljivao smanjenje američkog vojnog prisustva u Evropi i optuživao NATO saveznike da nisu dovoljno podržali SAD tokom rata s Iranom.



"Sjedinjene Države se neće povući iz Evrope. Ako žele da projektuju svoju moć prema regionima poput Bliskog istoka, Azije i Afrike, ovde moraju da imaju čvrst temelj", naveo je Stub.

Finski predsednik je rekao da Evropa postupa ispravno povećavanjem izdvajanja za odbranu, ali je upozorio da se odvraćanje protivnika često slabi paničnim javnim porukama.

Stub je odbacio i tvrdnje da bi Evropa bez SAD ostala bespomoćna.

Pozivajući se na dugogodišnji odbrambeni sistem Finske prema Rusiji, rekao je: "Ako mi možemo da se branimo, može i NATO."

Obnova dijaloga sa Rusijom

Stub je otvorio mogućnost direktnog evropskog dijaloga sa Moskvom, rekavši da je "vreme da se počne razgovarati sa Rusijom".

Potvrdio je i da među evropskim liderima već traju razgovori o tome ko bi u budućnosti mogao uspostaviti kontakt sa Kremljom.

Time se približio stavovima italijanske premijerke Đorđe Meloni i francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji su još u januaru podržali obnovu dijaloga sa Rusijom.





