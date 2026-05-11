Poznati ruski reditelj Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat. Šahnazarov je dao izjavu tokom udarnog termina popularne tok-šou emisije „Veče sa Vladimirom Solovjovim“ na ruskoj državnoj televiziji.

- Ukrajinci se i dalje bore i bore se prilično tvrdoglavo. Inače, nismo videli nikakve masovne predaje... Računaju na to da će izdržati uz podršku koju im Zapad pruža. Izdržaće još 5-10 godina. Moramo shvatiti da su, očigledno, zaista odlučni da održe dugoročni zastoj. I u našem je interesu, naravno, da postignemo rezultate koji su nam potrebni i što pre okončamo rat - rekao je Šahnazarov.

Mediji napominju da je zanimljivo je da ga voditelj Vladimir Solovjov nije prekidao niti ga sukobio sa njim, već je slušao pognute glave.

Ko je Karen Šahnazarov?

Karen Georgijevič Šahnazarov jedan je od najpoznatijih i najuticajnijih ruskih filmskih reditelja, scenarista i producenata poslednjih decenija. Od 1998. godine obavlja funkciju generalnog direktora Mosfilma, najveće i najstarije ruske filmske kompanije. Nosi tutulu Narodni umetnik Rusije i dobitnik je nekoliko državnih nagrada, uključujući Orden za zasluge za otadžbinu. Blizak je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i često se pojavljuje kao komentator na ruskim državnim kanalima.

Na Zapadu ga karakterišu kao osobu koja je navodno "poslednjih godina postala jedana od najglasnijih zagovornika sukoba protiv Ukrajine", zbog čega se našao na listama sankcija nekih zemalja. Stoga je njegova izjava, data na državnoj televiziji, veoma iznenađujuća.

